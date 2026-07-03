"יוצא לדרך חדשה": אדלשטיין נוטש את הליכוד ומקים מפלגה

חה"כ אדלשטיין , ועדת חוץ וביטחון - צילום: ערוץ כנסת חה"כ אדלשטיין , ועדת חוץ וביטחון | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 2:13

המפה הפוליטית עומדת בפני שינוי משמעותי: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אחת הדמויות הבכירות בליכוד, הודיע היום (שישי) בריאיון ל"פגוש את העיתונות" כי הוא מוותר על ההתמודדות בפריימריז הקרובים של המפלגה. ההודעה מגיעה על רקע מגעים מתקדמים להקמת מסגרת פוליטית חדשה שתציע חלופה ימנית-שמרנית למפה הקיימת.

אדלשטיין, שהיה השבוע מהקולות הבודדים בקואליציה שהתנגדו בגלוי לחוק הפטור מגיוס, מנהל מגעים אינטנסיביים עם השרה לשעבר איילת שקד להקמת מפלגה חדשה. כפי שנחשף באתר 'חדשות 12', המפלגה נולדה מתוך תחושה שקיים ואקום בשטח הפוליטי. "יש המון מצביעי ימין שמחפשים בית ולא מוצאים", מסביר גורם המעורה בפרטים. "המטרה היא להקים מפלגת ימין ציונית שלא תהיה תלויה במפלגות שאינן ציוניות – ערביות או חרדיות".

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

איילת שקד ( צילום: atan Sindel/Flash90 )

המפלגה החדשה צפויה להכריז על הקמתה רשמית בתוך כשבועיים, ומנהלת שיח אינטנסיבי עם דמויות מוכרות נוספות מהשטח. בין השמות שעולים: ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך, סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון והאב השכול חגי לובר. המטרה המוצהרת היא להציג התחדשות של הציונות הדתית לצד בית לציונות מסורתית. לקראת הבחירות: נפתלי בנט מבקש מרשם המפלגות לשנות את שם מפלגתו יוני גבאי | 02.07.26 עזב את בנט: חבר מפלגת 'ביחד' מודיע על פרישה מהקמפיין כיכר השבת | 16:11 במקביל לציר המדיני-פוליטי, שקד פועלת במרץ להחזיר אליה את בסיס האם הפוליטי שלה. ביום שלישי בערב קיימה פגישה סגורה ומשמעותית עם קבוצה של פעילים פוליטיים קרובים המזוהים עמה – שדרה ניהולית רחבה של סגני ראשי עיריות וחברי מועצות מקומיות מרחבי הארץ, ששימשו בעבר כנציגי מפלגת 'הבית היהודי'. ציבור זה מרגיש בתקופה האחרונה כי נותר ללא בית פוליטי מוגדר. המהלך מגיע לאחר נתק סופי ומוחלט בין שקד לבין שותפה הפוליטי ההיסטורי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. החיבור הפוליטי של בנט עם יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, סתם סופית את הגולל על האפשרות ששקד ובנט ירוצו שוב יחדיו באותה מסגרת. כאשר נשאל בנט לאחרונה בראיון לחדשות 12 על שקד, הוא נמנע מלהתחייב: "איילת שקד הייתה שרה מעולה, ואוהבת את המדינה. אני לא מרכיב עכשיו רשימות". סקרים פנימיים שנערכו במפלגה מעניקים לה פוטנציאל למספר דו-ספרתי של מנדטים, תוך משיכת קולות מאוזנים מהאופוזיציה ומהקואליציה כאחד. על אף הפנייה לקהל החרדי, במפלגה מדגישים כי יחרטו על דגלם את החובה של הציבור החרדי להשתתף במאמץ הכלכלי והביטחוני של המדינה. אדלשטיין, שהודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון לאחר שלא הסכים לקדם את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות עם דרישות הסיעות החרדיות, הדגיש בריאיון שערך לאחרונה לכיכר השבת כי יתנגד לחוקים שייקבעו אפס אחוז פטורים, כדוגמת החוק שמבקש לקדם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, והגדיר אותם כ"פופוליזם". "במערכת הבחירות עכשיו זה ינוע בין לא צריך שום חוק גיוס ועד לשלול זכות הצבעה ואפס אחוז פטורים", אמר אדלשטיין. "אבל דווקא אם תהיה ממשלה שלא כוללת סיעות חרדיות ואפשר לחוקק כל חוק שאתה רוצה, כל עוד שישמעו לי אני אתנגד לכל הפופוליזם הזה, זה טוב למערכת הבחירות".

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

המפלגה החדשה מבקשת למצב עצמה כחלופה למצביעי ימין שאינם מוצאים את מקומם במפלגות הקיימות. מצד אחד, היא מבקשת להציע חלופה לליכוד ולמפלגות החרדיות, ומצד שני – להציג התחדשות של הציונות הדתית שנותרה מפוצלת ומבולבלת לאחר התפרקות הבית היהודי וההתפתחויות הפוליטיות האחרונות.

יצוין כי אדלשטיין הבהיר בריאיון המלא שערך לכיכר השבת כי "אם כל אלה שלא לומדים יתגייסו - יכול להיות שצה"ל כבר יגיד שזה מספק אותו". דבריו משקפים את הגישה המתונה יותר שהוא מבקש לקדם בנושא הגיוס, בניגוד לקולות הקיצוניים משני הצדדים.

ההכרזה הרשמית על הקמת המפלגה צפויה להתקיים בתוך כשבועיים, ועד אז צפויים להצטרף למסגרת דמויות נוספות מהשטח. השאלה המרכזית היא האם המפלגה החדשה תצליח למשוך מספיק מצביעים מהליכוד ומהמפלגות האחרות כדי לעבור את אחוז החסימה ולהפוך לגורם משמעותי במפה הפוליטית.