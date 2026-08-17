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טענות קשות

כאוס אחרי פריימריז הליכוד | עשרות מתפקדים מאשימים: לא הרשו לנו להצביע 

טענות בליכוד על מתפקדים שחידשו דמי חבר אך לא הורשו להצביע בפריימריז | הסוגיה משפיעה על קבוצות מאורגנות ופקדי כוח במפלגה (בארץ)

3תגובות
נתניהו מצביע בפריימריז (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

גורמים בליכוד מעלים טענות בנוגע לרשימת בעלי זכות הבחירה בפריימריז שנערכו היום. לטענתם, מתפקדים שחידשו את תשלום דמי החבר כחודש לפני הפריימריז, במסגרת המועד שאמור היה לאפשר להם להשתתף בהצבעה, גילו בחלק מהמקרים כי אינם מופיעים כבעלי זכות הצבעה.

בליכוד רשומים כ־300 אלף מתפקדים, אולם רק כמחציתם בעלי זכות הצבעה. כדי להשתתף בפריימריז נדרשת תקופת אכשרה של 18 חודשים ותשלום דמי החבר, העומדים על 78 שקלים בשנה.

לדברי גורמים במפלגה, בחודש שקדם לפריימריז נרשמו עשרות מקרים של מתפקדים שחזרו לשלם את דמי החבר, אלא שלטענתם חלקם גילו ביום הבחירות כי אינם יכולים להצביע. לידי המערכת הגיעו עדויות גם על מקרים שבהם בני זוג בעלי נתונים דומים קיבלו סטטוס שונה, כאשר אחד הורשה להצביע והשני לא.

טענות נוספות נוגעות למתפקדים שדמי החבר שלהם שולמו באמצעות אותו כרטיס אשראי. לפי גורמים בליכוד, בחלק מהמקרים המתפקדים נכללו בספר הבוחרים ובמקרים אחרים לא.

הסוגיה משמעותית במיוחד עבור קבוצות מאורגנות ופקדי כוח בליכוד, שהחזירו מתפקדים לתשלום לקראת המועד האחרון. לטענת גורמים במפלגה, אם חלק מאותם מתפקדים נגרעו מספר הבוחרים, הדבר עשוי להשפיע על הערכת כוחן האמיתית של הקבוצות בפריימריז.

'כיכר השבת' פנה לבקשת תגובה ממפלגת 'הליכוד', אך לעת עתה זו לא התקבלה. אם נקבל נצרף אותה פה במלואה.
בנימין נתניהוהליכודפריימריזהצבעהמתפקדים

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
גם אנחנו רק אישתי מפורדת למרות ששנינו שילמנו
עעע
2
שחיתות בלא מובן המילה עשו הכל שטלי גוטליב לא תהיה ראשונה אני מצביעה לבן גביר
טלי
1
המצביעים החופשיים, לא רצו לתת להם להצביע,,, כדי לא להפריע לחבורה שיש להם דילים, היחידה ללא דילים ופרוטקשן, זו טלי...ביבי לא רצה את טלי... האהובה שעובדת בשביל העם
רוי

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