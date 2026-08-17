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הפריימריז בליכוד: 53.5% אחוזים הצביעו, אלו תוצאות המדגם | וכמה מתוכם חרדים?

53.5% מהמתפקדים הצביעו בפריימריז של הליכוד | ספירת הקולות החלה, התוצאות צפויות להתפרסם מחר בבוקר | לפי מדגם שפורסם, אוחנה במקום הראשון, לוין שני וכהן שלישי | וכמה מתוך המצביעים היו חרדים? (בארץ)

27תגובות
ממראות הפריימריז (צילום: חיים גולדברג, דוד כהן\פלאש 90)

הקלפיות בפריימריז בליכוד נסגרו הערב (שני) לאחר יום הצבעה שנמשך כ-11 שעות. שיעור ההצבעה הסופי עמד על כ-53.5%. ספירת ההצבעות החלה והתוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם מחר בבוקר.

מהליכוד נמסר כי "אחוז ההצבעה הסופי עומד על 53.5%, גידול של כ-10% בהשוואה לשעות ההצבעה הזהות בפריימריז הקודמים".

עם סגירת הקלפיות פורסם מדגם של מכון DRI, שנערך בקרב 700 מתפקדים שהצביעו בפועל. על פי המדגם, אמיר אוחנה הגיע למקום הראשון, יריב לוין במקום השני ואלי כהן בשלישי. אלמוג כהן מדורג רביעי ומשה סעדה חמישי.

ממראות הפריימריז (צילום: חיים גולדברג, דוד כהן\פלאש 90)
ממראות הפריימריז (צילום: חיים גולדברג, דוד כהן\פלאש 90)

את העשירייה הראשונה משלימים מירי רגב במקום השישי, בועז ביסמוט בשביעי, טלי גוטליב בשמיני, עמיחי שיקלי בתשיעי ואופיר כץ בעשירי.

בין תוצאות בולטות נוספות: ניר ברקת במקום ה-16, מאי גולן במקום ה-18, דודי אמסלם במקום ה-21, דוד ביטן במקום ה-23 ואבי דיכטר במקום ה-24.

נתניהו אחרי הצבעתו בפריימריז (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תוצאות לדוגמא מקלפי בבני ברק: לוין וקרעי בראש הרשימה

הפוקד החרדי יוסי רוזנבויים טען בסיכום ההצבעה: "הצלחנו לעבור את ה-4,000 מצביעים לליכוד".
בנימין נתניהובחירותפריימריזקלפיותמדגם

27 תגובות

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19
מפגרים גמורים אם ביטן הגיע ל23 לפני מילביצקי ולפני מוכשרים ומצוינים
יעקב
18
4,000 מצביעים חרדים זה יפה מאוד. העיקר שמי שנבחר יזכור מי עזר לו להגיע לשם ולא יפנה גב ברגע האמת.
חיים
רק חבל שהם פקדו חרדים שלא מרצונם בשביל כמה דילים מסריחים
יענקי
17
חבל לי על דודי אמסלם, מקום 21 זה ממש נמוך בשבילו. מגיע לו הרבה יותר על כל מה שהוא חוטף בתקשורת.
מוטי

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