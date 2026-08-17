הקלפיות בפריימריז בליכוד נסגרו הערב (שני) לאחר יום הצבעה שנמשך כ-11 שעות. שיעור ההצבעה הסופי עמד על כ-53.5%. ספירת ההצבעות החלה והתוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם מחר בבוקר.

מהליכוד נמסר כי "אחוז ההצבעה הסופי עומד על 53.5%, גידול של כ-10% בהשוואה לשעות ההצבעה הזהות בפריימריז הקודמים".

עם סגירת הקלפיות פורסם מדגם של מכון DRI, שנערך בקרב 700 מתפקדים שהצביעו בפועל. על פי המדגם, אמיר אוחנה הגיע למקום הראשון, יריב לוין במקום השני ואלי כהן בשלישי. אלמוג כהן מדורג רביעי ומשה סעדה חמישי.