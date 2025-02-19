במה שנראה כמכה קשה עבור המפלגות החרדיות, שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות קבע כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם | מדובר במהלך שעלול להקריס את אסטרטגיית המרצת המצביעים שהייתה נהוגה מזה שנים בחברה החרדית (חדשות)
ח"כ יעקב אשר הגיע אמש, לישיבה מיוחדת שנערכה במשל"ט הבחירות של משרד הפנים - לצורך מעקב אחר התקדמות תהליך הבחירות בצפון | אשר: "הבהרנו בוועדה כי אסור לתת למציאות הקשה למנוע מהתושבים את זכותם הבסיסית והדמוקרטית" (פוליטי)
הבחירות לרשויות המקומיות היו אמורות להיערך כבר לפני יותר מחודש, אלא שבשל המלחמה הבחירות נדחו, ואמש הודיע שר הפנים על תאריך חדש - בעוד חודשיים. חברת הכנסת וולדיגר, שיגרה מכתב בו העלתה תהיות מוצדקות לגבי התאריך שנקבע (חדשות)
אם גם אתם פעילים ביום הבחירות בקלפי, כעובדים או כמשקיפים, זה הזמן שלכם ללמוד איך לדבר עם הפעילים והעובדים השונים, שלראשונה פוגשים באחיהם החרדי | הרב אלי לינקר מעניק מניסיונו שורת עצות זהב, טיפים וכללי תקשורת מקרבת שיעצימו את השהות המשותפת בקלפי (חרדים)