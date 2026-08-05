כיכר השבת
התקפה על יו"ר הוועדה

"פגיעה אנושה בדמוקרטיה": גורם בכיר תוקף את סולברג על החלטת הקלפיות

גורם בכיר במערכת הפוליטית יוצא בהתקפה חריפה נגד יו"ר ועדת הבחירות • "החלטה הזויה שפוגעת בקשישים ובחולים שאינם יכולים להגיע לקלפי" | "זו הדמוקרטיה החדשה של סולברג" (פוליטי)

4תגובות
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג (יונתן זינדל, פלאש 90)

גורם בכיר במערכת הפוליטית יצא אמש (שלישי) בהתקפה חריפה נגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, בעקבות החלטתו לאסור דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות אודות מי כבר הצביע ומי טרם הצביע.

"ההחלטה ההזויה והמקוממת של השופט סולברג לאסור דיווח מהקלפיות על מצביעים שטרם מימשו את זכותם הדמוקרטית, היא פגיעה אנושה בדמוקרטיה ובאלפי קשישים, חולים ובעלי מוגבלויות שאינם יכולים להגיע לקלפי בכוחות עצמם ונעזרים במהלך יום הבחירות במטות השונים", מסר הגורם הבכיר.

כזכור, השופט סולברג קבע אתמול כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם מפלגות לא יהיו רשאים לדווח במהלך יום הבחירות למפלגותיהם על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע באמצעות יישומונים המשמשים להמרצת מצביעים. ההחלטה צפויה להשפיע במיוחד על מטות השטח של המפלגות, ובהן גם המפלגות החרדיות, שנהגו להסתייע בדיווחים בזמן אמת כדי לאתר מצביעים שטרם הגיעו לקלפיות ולעודד אותם לממש את זכות ההצבעה.

בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה מהווה פגיעה בפרטיות ואסורה לפי חוק הגנת הפרטיות. עוד נקבע כי דיני הבחירות אינם מסמיכים את נציגי המפלגות להעביר מידע זה לצורך פעילות מפלגתית.

הגורם הבכיר המשיך בביקורתו החריפה: "במקום לעודד את מימוש זכות ההצבעה של כל אזרח, השופט סולברג בוחר להקשות דווקא על האוכלוסיות החלשות ביותר. את הקשישים והחולים משאירים בבית, ואת היורדים מחו"ל מביאים להצביע - זו כנראה הדמוקרטיה החדשה של ועדת הבחירות".

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4
"גורם בכיר"? מי זה? למה הוא לא רוצה לעמוד בשמו מאחורי הטענות שלו? ולמי בכלל הוא אמר את זה, אותו גורם "בכיר" עלום שם? נשמע לי מצוץ מן האצבע.
רק לא ג ושס
3
אני חרדי אמרקאי ישראלי אני גר בירושלים בשכונת ארזי הבירה אני חושב שגם בארה"ב אין דבר כזה לדעת מי כבר היה בקלפי ומי לא
ישראל
2
פקחים בין לאומי בקלפי לבטוח שווין !!
Meir Levine
1
חחחחחח רק לשס זה מפריע, הם מגרדים קולות בכל דרך ויחפרו לאנשים כמו קונגו
מצביעה

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