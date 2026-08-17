יו"ר הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה התראיין הערב (שני) ליוסי עבדו מ'כיכר השבת', בפריימריז של תנועת הליכוד בבנייני האומה בירושלים. בריאיון, שהתמקד בסוגיית הרפורמה המשפטית ובמעמד הציבור החרדי במפלגה, הבהיר אוחנה את עמדותיו.

"אני חושב שיש כאן פריימריז שהם חגיגה לדמוקרטיה", פתח אוחנה. "אבל מעבר לזה, הם גם אפשרות לציבור לומר אמירה מאוד חזקה ועוצמתית: דרישה להשלים את הרפורמה המשפטית, עמידה על הזכות שלנו שמערכת המשפט תהיה פתוחה לכולם, שיהיה כאן שוויון אמיתי, שתהיה כאן מדינה יהודית".

"חשיפת האמת היא אחד ההישגים הגדולים"

כשנשאל על הרפורמה המשפטית שהוא מוביל, הסביר אוחנה כי המודעות הציבורית היא עצמה הישג משמעותי. "אני חושב שאחד ההישגים הגדולים של הקדנציה הזו, זו חשיפת האמת. המודעות הציבורית העצומה בצורך בשינוי במערכת הזו", אמר. "נבנה כאן מבצר שקט במשך עשרות שנים, באין מפריע, בחסות השקט. אחת המשימות הראשונות, ואולי החשובה ביותר, הייתה שאנשים יבינו מה קורה".

לדבריו, ההבנה הציבורית מובילה לדרישה חזקה לשינוי. "כששאנשים מבינים מה קורה, הדרישה לשינוי היא עצומה. עשינו שורה של דברים חשובים מאוד כבר בקדנציה הזו, ומכאן אני משוכנע שתצא קריאה חזקה ועוצמתית להשלים את המהלך הזה", הדגיש.

הציבור החרדי בליכוד: "מפלגת העם בכל מובן המילה"

עבדו הפנה את תשומת הלב לנוכחות החרדית הבולטת בפריימריז. "אני רואה שיש פה המון חרדים שבאים להתפקד ולעזור דווקא לליכוד", ציין. אוחנה השיב: "אני חושב שהליכוד היא מפלגת העם בכל מובן המילה. יש בה מקום לכולם, בוודאי לרבים מהציבור החרדי".

יו"ר הכנסת הדגיש כי מדובר בתופעה ותיקה. "אגב, אני יכול לומר לך שזה היה כך גם לפני 30 שנה, זה לא דבר חדש. אני גדלתי בסניף ירושלים; אחד הדברים היפים הוא שכאן אין חלוקה – חילונים, דתיים, חרדים. יש קבוצות בסניפים אבל הן מעורבות מכל הזרמים".

כשנשאל האם החרדים "משתלטים" על המפלגה, דחה אוחנה את הטענה בתוקף. "לא, חס וחלילה. אני חושב שיש שילוב יפה וטוב, ואני בעד שעוד ועוד יצטרפו ויתפקדו לליכוד. אני חושב שיש לנו מחנה משותף רחב ואמיתי שבראשו המטרה שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, חזקה לדורי דורות".

הרפורמה והסוגיות החרדיות

עבדו העלה את הקשר בין הרפורמה המשפטית לסוגיות החרדיות, בפרט נושא הגיוס. "ברגע שהרפורמה המשפטית תוכל לעבור, יהיו תנאים להגביל את בג"ץ, ובעזרת השם יעברו גם החוקים שהחרדים כל כך רוצים – שמי שלא לומד תורה יתגייס, ומי שלומד תורה יקבל פטור", אמר.

אוחנה הסכים עם הניתוח. "אני חושב שאלולא ההתערבות של המערכת המשפטית כבר מזמן, היינו רואים גם גיוס, גם לימוד תורה וגם אחוות אחים. אפשר בהחלט להגיע לזה", הבהיר. "ואני אומר שוב: כשישבו בדין שופטים שמכבדים את מעמד הממשלה והכנסת ואת הכרעת העם, אנחנו נימצא במקום הרבה יותר טוב. אני לא אוותר עד שאשלים את עשיית הצדק".

תחזית אופטימית למפקדים

לקראת סיום הריאיון, התייחס עבדו למורכבות הפריימריז. "השר, הפריימריז של היום מורכב מאוד. אנחנו רואים פה מעט מאוד מתפקדים, יחד עם המון חברי מרכז שמתמודדים על מספר מצומצם של מועמדים", ציין.

אוחנה הביע אופטימיות. "אני דווקא חושב שרואים המון מתפקדים, זרם עצום של אנשים. אני מציע לך לחכות עוד שעה-שעתיים, ואני אומר לך מניסיוני – בשעות הערב יהיו פה גם תורים. זו זכות גדולה להיות חלק מהתהליך הזה", סיכם.