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תיעודים מהזירה

אש בכלא 10: מפגינים הציתו שריפה במהלך שמחת בית השואבה | צפו 

הצתה בכניסה לכלא 10: מפגינים חרדים הציתו שריפה בכניסה לבסיס, במהלך שמחת בית השואבה שהתקיימה מחוץ לכלא (בארץ)

4תגובות
(צילום: אחים אנחנו)
(צילום: אחים אנחנו)
(צילום: אחים אנחנו)
חרדיםשמחת בית השואבהגיוסמפגיניםכלא 10

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
בושה מי שצילם
גילה
3
מקסים
מקסים
2
עזות פנים בשם שמיים. בקיצור חילול ה' אחד גדול.
יהודה קפלן

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