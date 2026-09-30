תיעודים מהזירה אש בכלא 10: מפגינים הציתו שריפה במהלך שמחת בית השואבה | צפו הצתה בכניסה לכלא 10: מפגינים חרדים הציתו שריפה בכניסה לבסיס, במהלך שמחת בית השואבה שהתקיימה מחוץ לכלא (בארץ) מ משה בשןכיכר השבת | 19:344תגובות - צילום: אחים אנחנו10100:00/0:42 (צילום: אחים אנחנו) - צילום: אחים אנחנו10100:00/0:13 (צילום: אחים אנחנו) - צילום: אחים אנחנו10100:00/0:18 (צילום: אחים אנחנו) חרדיםשמחת בית השואבהגיוסמפגיניםכלא 10 4 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה4בושה מי שצילםאימוגים לתגובהגילה19:50 דיווחתגובה3מקסיםאימוגים לתגובהמקסים20:04 דיווחתגובה2עזות פנים בשם שמיים. בקיצור חילול ה' אחד גדול.אימוגים לתגובהיהודה קפלן20:14 דיווחתגובההצגת כל התגובות תוכן שאסור לפספס:"היינו בטוחים שנמות": נוסעים מתארים את רגעי האימה לאחר הנחיתה משה בשן|19:26נס בגילה: צנחה מגובה 5 מטרים לגינה וחולצה בידי הכבאים | צפוכיכר השבת|15:51ירא שמיים: הזמר שמוליק סוכות עזב את האירוע - בגלל חוסר הפרדה איציק אוחנה|29.09.26אולי גם יעניין אותך:צפו: המפקדת חשדה והודיעה לנהג לפתוח את הבגאז' | זה מה שהתגלה בפניםקובי רוזן|29.09.26השוטרים חיכו לו: כך הנער הפלסטיני בן ה-14 נתפס אחרי מרדף סוער | צפוקובי רוזן|29.09.26עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפשחיים רוזנבוים|29.09.26
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