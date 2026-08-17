מעצמה חסרת אונים והסכר שבולם מלחמת מים אדירה

צבא מצרים - צילום: דובר צבא מצרים المتحدث العسكرى @EgyArmySpox 10 10 0:00 / 2:38 צבא מצרים | צילום: צילום: דובר צבא מצרים المتحدث العسكرى @EgyArmySpox

כאשר מיליוני בני אדם במצרים תלויים לחלוטין במימי הנילוס, וברקע עומד סכר בטון עצום שמאיים לשנות את כל מאזן המים באפריקה, נדמה שעימות צבאי מוחץ הוא רק עניין של זמן. אולם במציאות המורכבת של הקרן של אפריקה, הדרך בין כוח יבשתי אדיר לבין ניצחון אסטרטגי מלאה במכשולים בלתי צפויים.

על פי נתוני Global Firepower, מצרים מתנוססת כצבא החזק ביותר באפריקה. יש לה יתרון עצום בטכנולוגיה, עוצמת אש אדירה, צי מטוסים מודרני ומערכות הגנה אווירית מתקדמות. הארסנל המצרי כולל מטוסי Rafale חמושים בטילי SCALP/Storm Shadow מתקדמים, מטוסי F-16 משודרגים, טנקי M1A1 Abrams, מערכות הגנה S-300, Buk ו-Tor, לצד צי צוללות, ספינות קרב מתקדמות ומטוסי תדלוק מסוג A330 MRTT.

תרגיל משותף צבא מצרים עם טורקיה ( צילום: المتحدث العسكرى @EgyArmySpox )