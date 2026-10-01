ברית מפתיעה: חמאס והג'יהאד מקימים קואליציה עם דחלאן

מסמכים ועדויות חושפים את התוכנית המלאה: כך רקמו חמאס, הג'יהאד האסלאמי ומוחמד דחלאן את הברית הסודית שתשמיד את הרשות הפלסטינית, תעניק לגיטימציה לטרור ותציב את ישראל מול איום אסטרטגי חסר תקדים לקראת "היום שאחרי".

האויבים הוותיקים מתאחדים מתחת לרדאר על פי דוח מטלטל של סוכנות הידיעות AP, ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הגיעו להבנות היסטוריות על הקמת קואליציה אלקטורלית רחבה עם מוחמד דחלאן – בכיר פת"ח לשעבר שבעבר סומן כאויבם המר ביותר. מדובר במהפך דרמטי ומצמרר על רקע ההיסטוריה העקובה מדם, שפך הדמים והעימותים האלימים שהשביעו הצדדים זה לזה לאורך עשרות שנים. דחלאן, ששימש כראש הביטחון המסכל ברצועת עזה וגורש ממנה באכזריות על ידי חמאס במהלך ההשתלטות על האזור ב-2007, סולק רשמית משורות פת"ח ב-2010 בעקבות מאבק כוחות אכזרי ומדמם מול מחמוד עבאס (אבו מאזן). מאז ועד היום הוא מנהל אימפריית קשרים ענפה מגלותו הנוחה באיחוד האמירויות, תוך שמירה על ערוצים פתוחים מול גורמי מודיעין אמריקאיים וישראליים. כעת, מתוך ניצול ציני של חולשת הרשות, הוא מנווט מהלך אגרסיבי להפלת שלטון עבאס בכל מחיר

מימין נתניהו, משמאל דחלאן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

פסגות החשאיות בקהיר ותכנון הבחירות

התשתית האפלה לברית נבנתה בחודשים האחרונים תחת מעטה כבד של סודיות במסגרת שורת פגישות קודקודים שהתקיימו בבירת מצרים, קהיר. באוגוסט האחרון נפגשו דחלאן ומנהיג הזרוע המדינית של חמאס, ח'ליל אל-חיה, ושוחחו ארוכות על "סיום המונופול המוחלט על קבלת ההחלטות הלאומיות" ועל גיבוש אסטרטגיה צבאית ופוליטית משותפת לשליטה במוסדות.

סגן מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי, מוחמד אל-הינדי, אישר בגלוי בריאיון דרמטי את פרטי ההסכם והצהיר כי ארגונו לא ירוץ ברשימה נפרדת, אלא יתמוך באופן מלא ב"רשימה לאומית מאוחדת" שתשלב גם גורמים עצמאיים המזוהים עם המחנה. במקביל, דובר מחנה דחלאן, דימיטרי דיליאני, אישר את שיתוף הפעולה ושיגר ביקורת נוקבת וחסרת מעצורים נגד השחיתות השלטונית בצמרת הרשות.

הברית הזו מכוונת ישירות אל עבר הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, שנקבעו באופן תיאורטי ל-28 בנובמבר – הבחירות הראשונות מסוגן מזה כמעט שני עשורים. החיבור הזה מעניק לחמאס גישה ישירה לרשתות קשר בינלאומיות רחבות במפרץ ובמערב, ומאפשר לו להציג את עצמו כחלק ממחנה פוליטי לגיטימי לכאורה, בעוד דחלאן רוכב על הגל בחזרה אל לב הקונצנזוס הפלסטיני.

הריקבון בשלטון עבאס והמניע המשותף

המנוע המרכזי שדחף את הצדדים לחתום על הברית הזו הוא תסכול עמוק, קולקטיבי וחסר תקדים ממשטרו של אבו מאזן, המכהן בגיל 90 כרודן מזדקן המנותק לחלוטין מהשטח. משבר הירושה המחריף ברשות הפלסטינית, לצד קריסה מוחלטת של אמון הציבור הפלסטיני במוסדות השלטון, יצרו חלל ריק שחמאס ודחלאן ממהרים לאייש באגרסיביות.

היריבים ההיסטוריים הבינו כי הפרֵדה משרתת רק את שרידותו של עבאס, ולכן בחרו למחוק את העבר למען מטרה משותפת אחת: ריסוק מנגנוני הרשות והשתלטות עוינת על המוקדים הלאומיים. השילוב בין ההון הפוליטי והקשרים הבינלאומיים של דחלאן לבין הכוח הצבאי, התשתית העממית והמימון של חמאס מייצר מפלצת פוליטית שעלולה לבלוע את כל המתנגדים לה ביהודה ושומרון.

אבו מאזן ( צילום: shutterstock )

רעידת אדמה אסטרטגית והאיום שעלול לפרק את ישראל

הברית המתגבשת הזו אינה רק תרגיל פוליטי פנים-פלסטיני, אלא מכת שמש קשה לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, המציבה את המערכת המדינית והביטחונית בפני אתגרים חסרי תקדים:

מחיקת גבולות הגזרה: שיתוף הפעולה בין חמאס לזרמו של דחלאן מחסל לחלוטין את ההבחנה הברורה שהייתה נהוגה במשך שנים בין הרשות הפלסטינית לבין ארגוני טרור מובהקים, מה שיקשה דרמטית על הפעלת מדיניות דיפרנציאלית בשטח.

מתן חסינות ולגיטימציה לטרור: כניסת חמאס לרשימה אלקטורלית רשמית מעניקה לארגון הכרה פוליטית עמוקה ביהודה ושומרון ובעולם כולו, ועוצרת כל אפשרות לעצב מנגנון שלטוני נקי מטרור ב"יום שאחרי" ברצועת עזה.

התמוטטות מוחלטת של הרשות: קריסתו המואצת של אבו מאזן ללא אלטרנטיבה מתונה תייצר ואקום שלטוני קטלני, שבו גורמים רדיקליים ישתלטו על העניינים ויפנו את הנשק ישירות לעבר יידויי האבנים והיישובים הישראליים.

סיבוך המערכה הדיפלומטית והאזורית: המהלך מחייב את ישראל להגביר באופן דרסטי את המעקב המודיעיני ולנהל תיאום אסטרטגי הדוק מול מצרים ואיחוד האמירויות כדי לבלום את התוכניות הזדוניות הללו עוד בחיתוליהן.

התרחיש הזה אמנם עדיין נמצא בשלבי גיבוש ותלוי בקיום הבחירות בפועל, אך עצם ההתחברות מעידה כי הזירה הפלסטינית בוערת ביסודותיה, וישראל חייבת להיערך לתרחישי קיצוניות שישנו את פני המערכה לב לבה של הארץ.