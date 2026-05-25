האופוזיציה נכשלה שוב: כל הצעות אי-האמון נדחו במליאה

במליאת הכנסת נדחו היום (שני) חמש הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה נגד הממשלה. ההצעות עסקו במגוון נושאים - מאובדן הרוב הקואליציוני ועד לכישלון ביטחוני לכאורה, אך אף אחת מהן לא זכתה לרוב הנדרש של 61 חברי כנסת.

בהצעה הראשונה שהגישה סיעת יש עתיד תחת הכותרת "קואליציה שאיבדה את הרוב ואיבדה את אמון הציבור", תמכו 24 חברי כנסת בלבד. ההצעה לא עברה את רף הרוב הנדרש, ונדחתה ללא מתנגדים רשומים.

סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל הגישו הצעה בנושא "כישלון שיטתי ומכוון בשילוב האזרחים הערבים במוקדי קבלת ההחלטות במגזר הציבורי ובחברות הממשלתיות". בהצעה זו תמכו 26 חברי כנסת, אך גם היא נדחתה בשל חוסר ברוב.

סיעת כחול לבן-המחנה הממלכתי הגישה הצעה בנושא "ממשלה שמעודדת את הקיטוב בחברה הישראלית", שזכתה לתמיכת 34 חברי כנסת. למרות מספר התומכים הגבוה יחסית, גם הצעה זו לא עברה את רף הרוב הנדרש.

כישלון ביטחוני ומוחלט

סיעת ישראל ביתנו התמקדה בנושא הביטחוני, והגישה הצעה בנושא "כישלון של הדרג המדיני בניהול ביטחון המדינה". ההצעה זכתה לתמיכת 31 חברי כנסת, אך גם היא נדחתה.

ההצעה החמישית והאחרונה הוגשה על ידי סיעת העבודה תחת הכותרת "כישלון מוחלט של הממשלה". בהצעה זו תמכו 34 חברי כנסת, אך כמו קודמותיה - גם היא לא זכתה לרוב הנדרש ונדחתה.