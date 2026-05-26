יו"ר סיעת ש"ס חבר הכנסת ינון אזולאי פתח אמש (שני) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ונגד חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו לחוק הגיוס, על רקע שלילת הזכאות להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה" מלומדי התורה שלא התגייסו.

"משפחות המחבלים מודים ביום הזה ליועמ"שית, לחברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז, אופיר סופר ולשרן השכל", כתב אזולאי בפוסט חריף. "בזכותם הם יקבלו 'דירה בהנחה', אבל לומדי התורה לא".

דבריו של יו"ר הסיעה מגיעים על רקע החלטה תקדימית של מועצת רשות מקרקעי ישראל, שקבעה - לדרישת היועצת המשפטית - כי הסדרת המעמד הצבאי מול צה"ל תהפוך לתנאי סף להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה". ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בג"ץ, ומשמעותה המעשית היא שלילת ההטבה מאלפי תלמידי ישיבות.

אזולאי תקף את מה שהוא מכנה "כפל מידה" של מערכת המשפט והיועצת המשפטית. "אותם חברי כנסת שקוראים לעצמם 'ימין', חברו ליועמ"שית המודחת, ובמו ידם מגדילים את הסיכויים של מחבלים לזכות ב'דירה בהנחה' על ידי כך שמדירים את לומדי התורה מלהשתתף בהגרלות", הוא כתב.

"לא יאומן! במדינת היהודים, במקום לחזק את מי שמקדישים את חייהם ללימוד התורה ולזהותה היהודית של המדינה מחזקים את המחבלים", המשיך אזולאי בביקורת נוקבת והכריז: "לא יעזור לכם, אנחנו לא ניכנע. 'כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ'. לומדי התורה ישבו וילמדו. כי אותם לא מעניין כסף".

ההגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה" נפתחה אתמול, במסגרתה יוגרלו 7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות, המתפרסות על פני 19 ערים ויישובים ברחבי הארץ. לראשונה בהגרלה זו, יש סנכרון ישיר מול נתוני משרד הביטחון, כך שמי שלא הסדיר את מעמדו הצבאי - מועמדותו תבוטל אוטומטית.

יצוין כי הצעד הדרמטי צפוי להוות מכה כלכלית אנושה במיוחד עבור אלפי צעירים תלמידי ישיבות אשר עד כה ראו בתוכניות "דירה בהנחה" את הדרך המרכזית והכמעט יחידה להגיע לרכישת קורת גג במחירים סבירים.