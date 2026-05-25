כיכר השבת
ישבו עם החרדים?

לפיד תוקף: "כל משפחה עובדת משלמת 1,700 ש"ח בחודש למוסדות החרדיים" 

בראיון מיוחד לפרק ה-400 של הפודקאסט של נדב פרי, משרטט יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד את הקווים לממשלת השינוי הבאה שתקום להערכתו לאחר הבחירות הקרובות | לפיד מציג עמדה כלכלית ופוליטית נחרצת מול המפלגות החרדיות ומתחייב לשינוי דרמטי בסדרי העדיפויות הלאומיים (חדשות בעולם)

פתח את דבריו בהתייחסות ישירה לנטל הכלכלי המוטל על הציבור המשרת והעובד. "כל משפחה עובדת במדינת ישראל משלמת 1,700 ש"ח בחודש למוסדות החרדיים", הצהיר לפיד בראיון. לדבריו, מדובר בסכום עתק שאם יוחזר לציבור, ניתן יהיה להוריד את המע"מ ל-14% ולהשפיע באופן מיידי על יוקר המחיה של כל אזרח.

בנושא הגיוס, הציג לפיד קו נוקשה ובלתי מתפשר: "מי שלא מתגייס לא מקבל אגורה אחת". הוא הסביר כי בכוונתו לחתוך את המימון באופן חד דרך החלטות ממשלה והתקציב, במטרה לערער את מה שהוא מכנה ה"אוטונומיה החרדית" ולהבטיח שלצה"ל יהיו מספיק לוחמים בזמן מלחמה.

לפיד טען כי הציבור החרדי מתחיל להבין שאין מדובר בצעד "אנטי-חרדי", אלא בצרכי המדינה.

באשר לשותפויות הפוליטיות ביום שאחרי הבחירות, לפיד הבהיר כי הוא אינו רואה את המפלגות החרדיות כחלק מהקואליציה העתידית שלו. "רוב הסיכויים שבממשלה הבאה לא נשב עם יהדות התורה", אמר.

עם זאת, הוא ביקש להבחין בין יריבות פוליטית לבין פסילה ערכית: "להגיד על מישהו אני מתנגד לו פוליטית או אני לא מסכים איתו פוליטית והוא לא ישב בקואליציה שלי זו לא פסילה. פסילה זה משהו אחר לגמרי". לדבריו, המפלגה היחידה שהוא פוסל באופן עקרוני היא "עוצמה יהודית" של בן גביר.

לפיד סיכם כי הממשלה הבאה חייבת להישען על מפלגות ציוניות וליברליות כדי להבטיח יציבות, וכי החיבור המחודש בינו לבין הוא התשתית שתביא לניצחון הגוש.

