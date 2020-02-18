בכל שבוע
עשרות משפחות מקבלות חבילות מזון לשבת,
ובערבי חג מחולקים
תלושי קנייה בשווי עשרות אלפי שקלים כדי
לאפשר לכל בית בישראל לחגוג בכבוד.
קרן "עם
ישראל חי"
מרחיבה השנה את התמיכה
במערך הסיוע,
ומקדישה את ההגרלה
השנתית על דירת יוקרה בירושלים למען
המשפחות הזקוקות לכך
בימים אלו השיקו בארגון מוסדות מעיין הישועות – ר' ישעיהלע'ס גאסט הויז את הגרלת הענק על דירת 4 חדרים במרכז העיר אשדוד למען הצלת ארגון החסד הגדול הפועל בצמידות לציון הקדוש רבי ישעיל'ה מקערעסטיר זיע"א . במסגרת הגרלת הענק שלא הייתה עד כה בציבור החרדי, תוגרל דירה חדשה מהקבלן, במרכז הארץ – במרכז החרדי הפועם של העיר אשדוד (הגרלה)