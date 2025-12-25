"יש מי שחושב עליהן ומביא להן מזון לשבת - זה מציל אותן. זו שליחות יומיומית" ( צילום: יח"צ )

הערבות ההדדית בישראל מקבלת בשנה האחרונה משמעות עמוקה במיוחד. לצד המורכבות הכלכלית שעמה מתמודדות אלפי משפחות, פועל מיזם קהילתי שמקדיש את עצמו לדבר אחד בלבד - שלא תישאר משפחה ללא אוכל לסעודה בשבת ובחג.

ושוב- אנחנו מגרילים דירה בירושלים!! >>> כנסו >> בכל שבוע נארזות ונשלחות עשרות חבילות מזון למשפחות הזקוקות לכך. החבילות כוללות את כל הנדרש לשבת בכבוד ומשלבות בין מזון טרי, מצרכים יבשים ומוצרים משלימים למשפחה. "הבקשות רק הולכות ומתרבות", מספר מיכאל בן עזרי, מנהל המיזם. "אנחנו רואים משפחות שעוברות תקופות קשות והידיעה שיש מי שחושב עליהן ומביא להן מזון לשבת - זה מציל אותן. זו שליחות יומיומית".

בן עזרי מדגיש את תרומתה המשמעותית של קרן "עם ישראל חי" למהלך:

"שמואל סקט והקרן עומדים לצדנו בכל השנה. הם לא רק מסייעים, הם שותפים מלאים. בזכותם אנחנו מסוגלים להגדיל את מספר החבילות, לעזור במקרים דחופים ולהעניק למשפחות תקווה אמיתית. כל פעם שאנחנו פונים לשמואל - הוא שם. עם לב גדול ועם רצון אמיתי לעזור".

הסיוע מתעצם לקראת החגים, כאשר משפחות רבות זקוקות לעזרה- ובעזרת קרן עם ישראל חי מחולקים תלושי מזון בסכומים של עשרות אלפי שקלים. התלושים הללו מאפשרים למאות משפחות להתכונן לחג בכבוד. "אין דבר מרגש מלראות משפחה שמקבלת אפשרות לחגוג בלי דאגות", מוסיף בן עזרי.

בעקבות עומס הבקשות והצורך הגובר, החליטה השנה קרן "עם ישראל חי" להקדיש חלק משמעותי מהכנסות הגרלת הדירה השנתית לתמיכה במיזם. מדובר בהגרלת דירת יוקרה מרוהטת לחלוטין בלב ירושלים בשווי 1.2 מיליון דולר. כל רכישת כרטיס במחיר 660 שקלים - ובמבצע מיוחד כרטיס נוסף באותו מחיר - הופכת אותך לשותף ישיר במתן מארזי מזון לשבת ולחג למשפחות הזקוקות לכך.

כאן נכנסים להגרלת הענק >>

השתתפות בהגרלה אינה רק הזדמנות לזכות בדירה, אלא פעולה חברתית של ממש. זו בחירה להצטרף למעגל של חסד, ערבות הדדית ואחריות קהילתית - בדיוק ברגע שבו משפחות רבות צריכות זאת יותר מכל.