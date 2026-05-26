בשערי אולמי 'נועם' בבני ברק התכנסו ביום ראשון, ראש חודש סיון, עשרות רבות של מנהלים, מלמדים, חברי צוותי הוראה וקידום מתלמודי התורה החסידיים דוברי האידיש בבני ברק ובסביבתה, כדי לטול חלק בוועידה המקצועית הראשונה מסוגה לאנשי חינוך במוסדות שבהם מתחנכים ילדים הדוברים את שפת האידיש. הכנס המקצועי והנחשוני, נחל הצלחה כבירה ומרובה, כאשר סביב שולחנות הדיונים התפתחו חילופי דברים ערים ודיונים מעמיקים ורבים מספור בסוגיות החינוכיות הבוערות ביותר שעל הפרק.

הוועידה, שנערכה תחת הכותרת 'ועידת החינוך המיוחד באידיש', נולדה מתוך יוזמה משותפת של רשת 'שתילים' המפורסמת בפעילותה הענפה למען הילד המיוחד, יחד עם הנהלת תלמוד התורה החסידי 'אור הבעש"ט' שהוקם על ידי הרשת בעיר לדוברי אידיש. המטרה המרכזית שעמדה לנגד עיני המארגנים הייתה להעשיר את ארגז הכלים החינוכי-פדגוגי של המלמדים, מתוך הבנה מעמיקה של האתגרים הייחודיים הניצבים בפני הילד המיוחד בדורנו, וכל זאת מתוך גישה חסידית שורשית המעמידה את נפש התלמיד במרכז העשייה החינוכית.

את שולחן הנשיאות פיאר הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א, שבדבריו בפני המנהלים והמחנכים הדגיש את תפקידם הנעלה של העוסקים במלאכת הקודש כפי שקנה במשנת מו"ר פוסק הדור, מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע. הגרמ"ש קליין העלה על נס את גודל האחריות העצומה המוטלת על שכמם של המחנכים בדורנו, והדגיש בפני הנוכחים את החובה הקדושה ליצור התאמה מדויקת ופרטנית לצרכיו הפיזיים והרוחניים של כל ילד וילד, ובפרט לאלו הזקוקים למשענת מיוחדת.

במהלך הכינוס הועלו בפני הגרמ"ש שליט"א על ידי המנהלים והמחנכים שורה ארוכה של שאלות חינוכיות והלכתיות מורכבות המשפיעות באופן ישיר על מערכת החינוך בתלמודי התורה ונידונו נושאים החשובים העומדים על הפרק. דיון מרתק זה של עשרות המנהלים והמחנכים עם עמוד ההוראה הגרמ"ש קליין, הנחשב כיום לכתובת הראשונה במעלתה בכל ענייני החינוך, היווה את גולת הכותרת האמיתית של המעמד כולו, כאשר ראשי המוסדות זכו לשמוע מפיו הדרכות בהירות בסוגיות רגישות.

אחד הרגעים המרתקים בוועידה היה פאנל מקצועי וייחודי שהתקיים תחת הכותרת המחייבת 'כדי שאף ילד לא יישאר מאחור'. בפאנל זה, שנערך בהנחייתו המקצועית של הסופר התורני הרב טוביה פריינד, הוצגו כלים פרקטיים ומעשיים לזיהוי מוקדם של קשיים אצל תלמידים, לצד דרכי התמודדות נכונות ומכילות עם אתגרים לימודיים והתנהגותיים בכיתה.

הפאנל המרתק נערך בהשתתפות פאנל מומחים מיוחד ומורחב, ובהם איש החינוך הוותיק הרב פנחס ברייער המשמש כיועץ החינוכי של ת"ת 'אור הבעש"ט', הרב יצחק חיים רוזנבוים, מומחה בעל שם וניסיון רב שנים בתחומי התקשורת והייעוץ החינוכי, ולצידם המחנך הוותיק הרב מרדכי ברגר, רכז ח"מ בת"ת אור הבעש"ט ומנהל ביד רמה ובמסירות את כיתות החינוך המיוחד בתלמוד תורה "מחזיקי הדת" של חסידי בעלזא בבני ברק.

איש החינוך הוותיק הרב פנחס ברייער עמד בדבריו על הצורך להעניק למלמדים את הידע המקצועי הנדרש כדי לנווט נכונה את כיתות השילוב - שכן הוועידה יועדה באופן מובהק לכלל אנשי החינוך החסידיים בעיר ולא רק לאלו העוסקים בחינוך מיוחד באופן רשמי. הדגש המרכזי הושם על כך שכל מלמד ומחנך בכיתה רגילה יחזיק בכלים המדויקים כדי להעניק את המענה המושלם לתלמיד המשולב אצלו.

במהלך הכינוס שבו השתתפו נציגות מרשימה ומלאה מכל המוסדות החסידיים והכלל-חסידי בעיר, נכחו ראש עיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט, מנהל אגף החינוך בעירייה, הרב משה רוזנטל והמשנה לראש מנהל החינוך, הרב יהודה לוי.

ראש העיר בני ברק שנשא דברים, קידם בברכה את היוזמה החשובה והרחיב מניסיונו העשיר לאורך השנים בעולם החינוך. בדבריו שיבח בחמימות רבה את הנהלת רשת 'שתילים' ואת ת"ת 'אור הבעש"ט' על עצם קיומה של הוועידה החינוכית הנחוצה, וחלק עם המנהלים וצוותי ההוראה הרבים שנכחו באולם מניסיונו רב השנים בשדה החינוך, כמנהל ומייסד של מספר מוסדות חינוך. ראש העיר שיבח את רשת 'שתילים' על פריצת הדרך בהנגשת הכלים המקצועיים הללו בשפת האידיש, המהווה נדבך קריטי לשמירה על צביון המוסדות והווי החיים החסידי.

כמו כן, נשאו דברים מרצים נוספים מהשורה הראשונה שהעניקו למשתתפים הרבים פרקטיקות יישומיות מתוך שדה החינוך המיוחד והשילוב.

יו"ר רשת 'שתילים', הרב ישראל רייסנר, סיכם בסיפוק רב את הצלחת הוועידה ואמר כי "הכינוס הנוכחי מהווה צעד היסטורי ומשמעותי ביותר לחיזוק המעטפת המקצועית עבור התלמיד המיוחד בקהילות החסידיות דוברות ה'מאמע לשון', שפת האידיש". בדבריו הרחיב הרב רייסנר כי "המטרה של 'שתילים' הייתה ועודנה לאפשר לצוותי ההוראה והחינוך לקבל את ההכשרה הרחבה ביותר, תוך שמירה קפדנית לחלוטין על השפה, הערכים המקודשים ורוח ישראל סבא, על מנת להבטיח שכל תלמיד יזכה לממש את פוטנציאל הנפש שבו".

הרב יהושע ויז'ניצר, מנהל תלמוד התורה 'אור הבעש"ט' מבית רשת 'שתילים', מסר עם תום המעמד כי "היוזמה שנולדה מתוך תחושת שליחות חינוכית, הוכיחה ב"ה את נחיצותה הגדולה, וכולנו מלאי תקווה כי אי"ה, הכלים המעשיים שניתנו למלמדים ולמנהלים, ימשיכו להצמיח פירות ולבצר את עתיד הדורות הבאים שיגדלו בדרך אבות ואימהות, עם היחס הנכון והגישה הייעודית המתאימה".