שבת מרוממת של "שלובות" למען הבנות המיוחדות התקיימה בנתיבות

קולות שמחת השבת והתפילות המרוממות הדהדו בחלל האוויר של נתיבות, כאשר מאות משתתפות שבו לביתן משבת הנופשון של עמותת "שלובות" בתחושת התעלות: הייתה זו שבת של עוצמה, אחדות וחסד טהור.

"שלובות", הארגון שחולל מהפכה בחייהן של נערות ובוגרות עם תסמונת דאון, הוקם מתוך חזון לאפשר לבנות המיוחדות חיים מלאים ומשמעותיים בתוך הקהילה. הארגון פועל לאורך כל ימות השנה כדי להעניק רצף חברתי יציב ובית חם, במיוחד עבור אלו שסיימו את מסגרות החינוך הפורמלי וזקוקות למעטפת מקצועית ואנושית שתלווה אותן בגובה העיניים.

ייחודיותה של עמותת "שלובות", המבדלת אותה מכל מסגרת אחרת, טמונה בתפיסת העולם לפיה הבת המיוחדת היא חלק בלתי נפרד מהתא המשפחתי והקהילתי. בעוד שמסגרות רבות מציעות פתרונות של דיור חוץ-ביתי, "שלובות" חרטה על דגלה את שימור המגורים בבית ההורים, תוך הענקת מעטפת חברתית מלאה שמונעת מהבנות בדידות או נסיגה.

האתגר הגדול מתחיל דווקא בשעות הפנאי, ובמיוחד לאחר גיל 21 עם סיום מערך הלימודים הפורמלי; אז, במקום בו נוצר חלל, "שלובות" נכנסת לתמונה ומעניקה רצף קבוע ויציב שאינו משתנה במעברים בין שלבי החיים.

כחלק מפעילות המוסד מודל המושתת על "קבוצת השוות", המהווה פריצת דרך בשילוב החברתי של הבנות. ב"שלובות", הנערות והבוגרות מהוות חלק מקבוצה חברתית תוססת המשתלבות יחד עם בנות גילן. מודל זה יוצר חברויות אמת ומחזק את תחושת הנורמליזציה והזהות האישית של כל בת. הפעילות מתפרסת על פני כל מעגל השנה ב"בית של שלובות", הכולל מערך חוגים מקצועי, פרויקט "חברותות" לליווי אישי, שבתות נופשון ומחנות קיץ מעצימים.

המסע המרומם בנתיבות החל כבר בצהרי יום שישי, כאשר אוטובוסים עמוסים בבנות העמותה ובמתנדבות המסורות הגיעו לתפילה בקבר ה"בבא סאלי" זיע"א. בדמעות התרגשות, נשאו הבנות והצוות תפילה לישועת הכלל והפרט, כשהן מתכוננות לקראת השבת שתפרוס את כנפיה על המשתתפות במתחם הנופש המפואר בנתיבות.

עם ההגעה למתחם, קיבלו את פני הבנות שולחנות ערוכים בכל טוב, כחלק מההשקעה הבלתי מתפשרת של "שלובות" בכל פרט ופרט, כדי להעניק לבנות חוויה של מלכות ופינוק אמיתי. לכל בת הוצמדה מתנדבת אישית, המלווה אותה לאורך כל סוף השבוע, כולל הפעילויות, הארוחות והלינה, כחלק מהקשר המשמעותי המאפיין את פעילות "שלובות".

רגע השיא של ערב השבת נרשם בעת הדלקת הנרות המרגשת, כאשר לצד דמעות התחינה של הבנות, הוצגו בשילוט אמנותי ומעוצב שמותיהם של תורמי העמותה היקרים, להם הוקדשו התפילות המיוחדות כהכרת הטוב על שותפותם במפעל החסד האדיר הזה, שמאזנו השנתי נאמד בכשלושה מיליון שקלים המופנים כולם לטובת הבנות.

לאחר קבלת שבת מרוממת, התיישבו כ-200 המשתתפות לסעודת שבת חגיגית ועשירה, ששילבה קולינריה משובחת מבית "קוריץ" ברמה גבוהה במיוחד עם דברי תוכן והנחיה מקצועית שהפיחה רוח של שמחה בקהל. בעוד הבנות נהנות מתוכנית הווי עשירה, התכנסו המתנדבות ל"עונג שבת" ייעודי, שם נהנו מפינוקים ומתוכנית גיבוש מושקעת שנועדה להעניק להן כוחות מחודשים להמשך הנתינה האינסופית שלהן.

בוקרו של יום השבת נפתח לאחר תפילות השבת בקידוש חלבי עשיר ובתוכנית הווי מיוחדת עבור הבנות והמתנדבות. לאחר סעודת יום השבת ומנוחה, התקיימה בשעות אחר הצהריים פעילות גיבוש מרכזית לכלל המשתתפות, כדי לחזק את תחושת השייכות והחיבור האישי.

לקראת צאת השבת, נערכה סעודה שלישית מרגשת במיוחד שכללה ניגוני התעוררות ושירי גאולה, ובמוצאי השבת, כשהן מצוידות בשי מיוחד ובמכתבי הוקרה אישיים לצוות המלווה, יצאו המשתתפות לדרכן בחזרה, כשהן נושאות עמן מטען של חוויות שיספיק לשבועות ארוכים.

המענה שמעניק ארגון "שלובות" בשבתות אלו הוא כפול; מעבר למשמעות עבור הבנות, "שלובות" מעניק בכך גם למשפחות בבית מרחב נשימה חיוני. לאחר שנים רבות של טיפול אינטנסיבי, ההורים זוכים להפוגה נדרשת בידיעה שהבנות נמצאות במעטפת תומכת המבינה את האתגרים היומיומיים שלהם.

הנהלת העמותה הביעה את תודתה העמוקה לידיד הארגון, הרב חונה דייטש, על עשייתו הברוכה והתגייסותו יוצאת הדופן לסיוע למען הבנות המיוחדות וצוות המתנדבות המסורות. כמו כן נמסרה תודה מיוחדת לעיריית ירושלים, לעמוד בראשה, ולמחזיק תיק צמיד הר' יהודה פרוידיגר. כמו גם לחברת 'קוים' על שיתוף הפעולה והסיוע שאפשר את היציאה לשבת המיוחדת.

מהנהלת "שלובות" נמסר בסיפוק: "השבת הזו היא חלק מהחזון שלנו ליצור מציאות שבה כל בת יכולה לחיות חיים מלאים, שמחים ומשמעותיים, כחלק בלתי נפרד מהמשפחה והקהילה, ואנו נמשיך לעמוד לצד הבנות והמשפחות בכל צורך ובכל עת".