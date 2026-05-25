לקראת כתב אישום

הוגשה הצהרת תובע נגד רב קהילה ממירון שנעצר בחשד לעבירות חמורות

בתום חקירה סמויה של המשטרה הצפונית, נעצר רב קהילה ממירון בחשד לביצוע עבירות חמורות • במהלך החודש האחרון התקבלו תלונות במשטרה, ובסיום החקירה הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום | המשטרה קוראת לנפגעים נוספים לפנות (חרדים)

בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודש ימים, נעצר לפני כשלושה שבועות רב קהילה בן 54 תושב מירון, בחשד לביצוע עבירות חמורות. החשוד, המשמש כרב באחת הקהילות במקום, הועבר לחקירה בתחנת הצפונית, שם נחקר בחשדות המיוחסים לו.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, במהלך החודש האחרון התקבלו תלונות במשטרה אודות חשד לביצוע עבירות חמורות. עם קבלת התלונות, נפתחה חקירה סמויה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה לאיסוף ממצאים וראיות.

בהתאם לממצאי החקירה, הוארך מעצרו של החשוד מעת לעת בבית המשפט. בסיום שלב החקירה הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון.

כזכור, בימים האחרונים הוגשה תלונה נוספת נגד החשוד, כפי שנחשף בדיון על הארכת מעצרו בבית המשפט, כאשר קודם לכן העידו 16 בני אדם בפרשייה.

משטרת ישראל הוציאה קריאה לציבור: "כל מי שנפגע או מחזיק במידע רלוונטי מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה או באמצעות מוקד 100".

בהודעת המשטרה נאמר כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בביטחון הציבור, ובפרט עבירות חמורות מסוג זה, ותפעל בנחישות ובאפס סובלנות עד למיצוי הדין עם כל מי שיימצא מעורב. המשטרה תפעיל את כלל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להביא את החשודים לדין".

בשם עו"ד שלומציון גבאי-גנדלמן, המייצגת את הרב, נמסר: "מדובר בגורמים המנסים 'לדוג' טענות מהעבר, ואנו בטוחים שבדיקה עניינית תפריך אותן. באשר לדיווחים על תלונה, מדובר בטענה לאירוע מלפני למעלה מ-20 שנה, שהוגשה בעקבות מסע לחצים של אינטרסנטים המבקשים לפגוע ברב ובקהילתו. הניסיון לצייר את הקהילה כ'כת' מעוות את המציאות; מדובר בקהילה נורמטיבית שילדיה לומדים בחינוך הציבורי, המפעילה מפעלי חסד ענפים, חלוקת מזון לנזקקים וסיוע לזולת כערך עליון.

"בחירותיהם של אנשים בודדים – כגון שימוש בשם הרב או עזרה בביתו – הן וולונטריות ונובעות מכיבוד חכמים, ללא כל כפייה. הרב מחנך לכיבוד הורים כערך עליון, וכל ריחוק משפחתי הוא תהליך אישי שאינו קשור לרב או לקהילה. האמת תתברר בערכאות המוסמכות ולא ברדיפה תקשורתית מגמתית".

הלא הוא?
פרסמו נא את שם הרשע
שמו הרב שובלי ככה פורסם
אלי
לא משנה כ"כ שמו של הפוגע הרשע, אם אנו רוצים שהילדים שלנו לא ייפגעו, עלינו ללמד כללי מוגנות. יש היום קורסים מעולים ואף ב"ככר השבת" היו מספר פינות ששודרו.
מדריך מוגנות

