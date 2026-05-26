בית הקברות היהודי, וקברו של מונטאלטו במרכז. יצירה מאת יאקוב ואן רויסדאל ( צילום: מאת יאקוב ואן רויסדאל - 1. לא ידוע, moved from another file2. The Detroit Institute of Arts, previously: [1]3. Google Art Project works from the Detroit Institute of Arts, נחלת הכלל )

פרק ג': בתאריך כ"ט בשבט שע"ו (1616). שיירת חצר המלוכה הצרפתית נסעה מפריז לטורס. בין המלווים, המלך לואי ה-13, אמו מארי דה מדיצ'י, ורופא החצר ד"ר אליהו מונטלטו. באמצע הדרך, מונטלטו קורס, והוא מת בפתאומיות.

היהודי האנוס שקיבל פטור מהאפיפיור לעבוד בשבת והיתר להתפלל במנין

הרופא היהודי שפיצח את רפואת הנפש והחולה שהאמין שהוא עשוי מזכוכית בצרפת של אותה תקופה לא היה בית קברות יהודי, היה אסור ליהודים לגור בממלכה כבר מאות שנים. מארי דה מדיצ'י, המלכה הנוצרייה, דאגה לחנוט את גופתו ושלחה אותה מלווה במורטירה ובבני משפחת מונטלטו לאמסטרדם. מסתבר שזהו אחד המקרים הנדירים ביותר בהיסטוריה היהודית של חניטה מאז יוסף הצדיק שחונט במצרים לפני שהועלה לקבורה בארץ ישראל. כמעט ואין תקדים ליהודי שגופתו חונטה כדי לאפשר הובלתה לקבר ישראל. מסע הלווית אליהו מונטלטו בית הקברות באודרקרק - הידוע בשמו הפורטוגזי "בית חיים", נוסד בשנת שע"ד (1614), שנתיים לפני שמונטלטו נקבר בו. הוא אחד מבתי הקברות היהודיים הוותיקים והמרשימים ביותר בעולם, ובו נטמנו גדולי הקהילה הספרדית-פורטוגזית, רבנים, דיפלומטים ורופאים. אחת המצבות המרשימות ביותר בבית הקברות היא של אליהו מונטלטו: ה"ה האלוף הקצין הרב הכולל כמוהרר אליהו מונטאלטו זצוקל שהיה יועץ ורופא למלך ולמלכת צרפת ויצוו לחנוט אותו ויישם בארון הזה ויתהלך את האלהים בכ'ט בשבט שנת שלום אחד הציורים הידועים ביותר של הצייר ההולנדי הגדול יעקב ואן רוסדאל מתאר את בית הקברות הזה ממש, עם מצבתו של מונטלטו בחזית וסיפור הציור הוא לא פחות ממרתק.

בית הקברות אודרקרק בימינו בו נטמן אליהו מונטלטו ( צילום: מאת Janericloebe - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY 3.0 )

כארבעים שנה לאחר שנקבר מונטלטו בבית העלמין באודרקרק, הגיע לשם צייר הנוף ההולנדי הגדול יאקוב ואן רויסדאל, והוא תיעד את המצבות.

הוא יצר משם את אחד הציורים המפורסמים ביותר בתולדות האמנות ההולנדית - "בית הקברות היהודי". ובמרכז הציור, מואר בקרן אור שמימית מרוכזת, בולטת מצבתו של אליהו מונטלטו. החוקרים אף העלו השערה שהציור הוזמן על ידי בן משפחתו שכן קברו מודגש בשתי הגרסאות של הציור.

בית העלמין באודרקרק הציור המכונה שכפול הנחשב לאמיתי על ידי מומחים ( צילום: מאת יאקוב ואן רויסדאל - https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/403304, נחלת הכלל )

רויסדאל תיאר ציור ברמה עולמית הכולל עננים סוערים, עצים שבורים, נחל זורם - כולם מסמלים את חולשת הדברים הארציים. אך קרן האור החודרת מבעד לעננים, והקשת ברקע מסמלות תקווה.

שתי גרסאות של הציור קיימות, האחת תלויה במכון לאמנויות בדטרויט, השנייה בדרזדן.