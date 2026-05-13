פורטוגל, שנת ש"ף (1530). עשרות אלפי יהודים חיים בממלכה בחיים כפולים. מבחוץ - נוצרים, ובסתר - יהודים. שומרים שבת, ומתפללים בעברית שכמעט שכחו. הם נקראים אנוסים - יהודים שנכפתה עליהם הנצרות לפני דורות.

האינקוויזיציה הפורטוגלית, שרפה אנוסים שנתפסו כיהודים בסתר בכיכרות הציבוריות ב"אוטו-דה-פה", טקסי ענישה פומביים שמשמעותם המילולית בפורטוגזית היא "מעשה אמונה". עשרות אלפי אנוסים נחקרו, עונו, ורבים נשרפו. בפורטוגל של אותם ימים, להיות יהודי בסתר היה מסוכן. להיות יהודי בגלוי - היה התאבדות.

אליהו מונטלטו נולד בפורטוגל בשנת שכ"ז (1567) למשפחת אנוסים. שמו המקורי לא היה אליהו אלא פליפה. כשגדל והחל להבין מה הוא, החל להכיר את בוראו. תחילה שינה שמו לפילותיאו "אוהב אלוהים" ביוונית - ולבסוף לאליהו.

הוא עזב את פורטוגל, ובדרך, בפירנצה, למד תורה מרבי דניאל פרנקו - תלמיד חכם שהפעיל חוג סודי ללימוד תורה באחת הערים האיטלקיות. ולימים, כשחזר רבו לפורטוגל, נשרף למוות בידי האינקוויזיציה.

בסוף המאה ה-16 הייתה ונציה אחד המקומות הסובלניים יחסית באירופה ליהודים, אם כי גם שם היו כלואים בגטו. אבל בוונציה יכלו היהודים ללמוד, ולעסוק ברפואה. ושם, בפומבי ובגלוי, חזר מונטלטו ליהדות. שמר שבת, לבש כיפה, ולמד תורה. הוא גם השתמש בסמכותו ובכישרונו כדי לשכנע אנוסים אחרים לעשות את הדרך חזרה.

במקרה המפורסם ביותר, הוא עצר בעד פאולו דה פינה, יהודי שהיה בדרכו ממש להיסמך ככומר קתולי בוותיקן, ושכנע אותו לשוב ליהדות. דה פינה, ששינה שמו לרעואל ישורון, הפך לאחד מעמודי התווך של קהילת האנוסים החוזרים באמסטרדם.

רפואה הייתה אחד המקצועות הבודדים שיהודים יכלו לעסוק בהם באירופה הנוצרית, ומונטלטו היה מוכשר במיוחד. כשהוצעו לו משרות באוניברסיטאות האיטלקיות, ביניהן ירושת כיסאו של הרופא המפורסם ג'ירולמו מרקוריאל באוניברסיטת פדואה, אחת האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר באירופה, הוא דחה אותן מפני שקבלת המשרות הייתה מחייבת אותו להסתיר את יהדותו.