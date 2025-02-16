היסטוריית הנצרות ארוכה כימי סבלו של העם היהודי, מעלילות הדם בפסח ועד למסעות צלב מדממים - גווילי ההיסטוריה טבולים בדם אבותינו ואותיות פורחות | אך כיצד הרבנות ההלכתית ראתה את המפגשים עם אבות הכנסייה? | מדעתו הנחרצת של רבי משה פיינשטיין זצ"ל דרך הוויכוחים של הרמב"ן ועד 'לוחות הברית' המוזהבות שענד הרב יצחק יוסף למול הצלב | "ויגבה לבו" (מגזין כיכר)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ס"א
עסקו השבוע בשאלה - האם מותר להשתחוות לאדם
הנושא עבודה זרה |
מה בין אדם העושה עצמו
לעבודה זרה לבין אדם הנושא צלב או ע"ז
אחרת?
| כיצד אברהם אבינו
השתחווה לערבים שעובדים את אבק רגליהם?
(יהדות,
הדף-היומי)
זה היה אחד מהטלפונים ההזויים יותר שקיבלנו, אנחנו רגילים לקבל שיחות מוזרות ומשונות. אסיר יהודי שנשפט לרצות עונש מאסר של שנים רבות בארץ כל שהיא באירופה ושיצר אתנו קשר טלפוני מהכלא בארץ שבה הוא מרצה את מאסרו, העביר לנו את המסר הבא על התפטרותו הפתאומית של האפיפיור