תחת הכותרת "מסע הציד", יצאו הבוקר (שלישי) במאמר המערכת של ביטאון ש"ס, הדרך, למתקפה חריפה נגד הסנקציות על לומדי התורה והכוונה של צה"ל לבצע מבצעי מעצרים יזומים של תלמידי ישיבות.

בפתח המאמר נכתב: "התוכנית המזעזעת שנחשפה, בדבר כוונת הצבא לבצע – בשיתוף פעולה בזוי של המשטרה - מעצרים יזומים ומתוכננים מראש של בחורי ישיבות, היא חציית קו אדום, שיש להציב כנגדו תמרור אזהרה בוהק. אין הגדרה אחרת לתוכנית הנבזית מלבד מסע ציד מכוון, שנועד לסמן מטרה על גבם של נזר הבריאה היהלום שבכתר האומה היהודית - לומדי התורה".

"במקום לרדוף אחרי פושעים אמיתיים ולהילחם בפשיעה הגואה ברחובות", תקפו בביטאון ש"ס: "בוחרים גורמי האכיפה להפנות את המשאבים המצומצמים ממילא, והבלתי מספיקים בעליל, דווקא כלפי מי שכל "חטאם" הוא הרצון לשבת באוהלה של תורה, ולהחזיק את קיום העולם כולו ועם ישראל. המראות הללו של בלשים האורבים לבחורים צעירים מחוץ להיכלי הישיבות, מעוררים שאט נפש ומזכירים תקופות אפלות מדי בהיסטוריה המדממת של עם ישראל".

במפלגה הוסיפו והאשימו: "זה מצטרף לגזל המזוויע שאושר השבוע סופית של זכאותם של אברכים להשתתף בהגרלות דירה בהנחה, כשבצעד מבחיל הפקידים המשפטיים מנסים אף לגזול את הדירה ממי שכבר זכו בה".

בסיום המאמר העבירו בביטאון מסר ברור באשר לעתיד עולם התורה: "אך מי שחושב שבדרך של הפחדה, מעצרים ליליים או סנקציות אכזריות יצליחו לשבור את רוחם של בני התורה – טועה טעות מרה. ההיסטוריה שלנו כבר הוכיחה שכל ניסיון להתנכל לציבור הלומדים מתוך מניעים זרים רק השיג את התוצאה ההפוכה.

"הלחץ הזה לא ירתיע אף בחור ולא ירוקן את ספסלי בית המדרש. אדרבא, הרדיפה הזו רק תלכד את השורות, תגביר את הנחישות ותבהיר לכולם שעולם התורה יעמוד איתן מול כל גזירה, ללא פחד וללא פשרות".