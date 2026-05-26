כיכר השבת
בראשות המרא דאתרא

חמור אחד נגד שלושה כבשים | כך ערך הגאב"ד את הפדיון במרומי הר מירון

מאות עמלי תורה נהרו השבוע לאתרא קדישא מירון, ועקבו בחרדת קודש אחר מעמד פדיון פטר חמור שערך הפוסק הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, ובראשות הגה"צ רבי אלעזר שטרן, המרא דאתרא של מירון | ההידור המפתיע מחשש לכשרות, הבירור המדוקדק של תהליך הלידה והרגע המרטיט של זעקת י"ג מידות ותקיעת שופר במרומי ההר | סיקור ותיעוד (חרדים)

פדיון פטר חמור במירון
פדיון פטר חמור במירון| צילום: צילום: ינון שובלי

המונים השתתפו השבוע ביום ראשון ח' סיון, במעמד הנשגב של 'פדיון פטר חמור' באתרא קדישא מירון, שנערך ע"י הגאון הצדיק רבי מרדכי גרוס, במעמד רבנים, דיינים ומורי הוראה של קהלות 'חניכי הישיבות' בארה"ק.

המעמד נפתח בדרשות חוצבי להבות אש, מהגה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג, הגאון הגרש"י זעפראני, והגה"צ מרא דאתרא של מירון רבי אלעזר שטרן, במעלת מצוה נשגבה זו, וגודל פעולתה והשפעתה.

אחד מהרגעים המרטיטים, כאשר מאות משתתפים עמלי תורה זעקו את י"ג מדות, שאחר אמירת התהילים, עם תקיעת שופר שהדהד בכל האיזור במרומי הר מירון. כשלאחריה קבלת עול מלכות שמים, באמירת: 'שמע ישראל', 'ה' הוא האלוקים'.

הציבור עקב בדריכות ובחרדת קודש אחר הפודה הגאון רבי מרדכי גרוס, כשהוא שואל את מגדל החמור על אודות תהליך הלידה לפרטי פרטים, כדי להגיע לוודאות גמורה כי אכן מדובר בפטר רחם כדת וכדין.

עם השלמת הבירור ההלכתי המדוקדק, ערך הפודה את הקניינים עם בעה"ב של הכבשים, שכללו: 'קנין כסף, קנין סודר, אודיתא, קנין חצר, קנין יד, משיכה, הגבהה ג' טפחים'. כשלאחר מכן בירך ברוממות והתרגשות הלב את ברכת פדיון פטר חמור, וברכת שהחיינו, כאשר השה הועבר לכהנא רבא לפדות בו את החמור הבכור.

חידוש בהידור המצווה ושלמות תפארתה, כאשר החמור פטר רחם נפדה בשלשה כבשים, מחשש לכשרות הכבש.

עם סיום המעמד הנשגב לכל הלכותיה ודקדוקיה, המשתתפים הרבים שחו דנו והתפלפלו אודות ההלכתא רבתא שעיניהם חזו, כאשר בפיהם שירה והודיה להשי"ת על שזכו להשתתף במעמד כה מרומם ונעלה, אשר ייחקק בלבבות עוד רבות בשנים.

מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)
מעמד פדיון פטר חמור במירון (צילום: דוד כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מירוןאלעזר שטרןהרב מרדכי גרוספדיון פטר חמורהרב אהרן טוסיג

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

בראשות המרא דאתרא

|

הרוחות התלהטו והסערה פרצה

||
11

בצאת החג

|

כותרת היום • צפו

|

העימות שמסעיר את הרחוב החרדי

||
8

וְשָׁם נַעֲלֶה וְנֵרָאֶה

|

היסטוריה ואקטואליה

|

אחרי המתקפה

|

ש

החינוך המיוחד באור החסידות:

אסף מגידו|מקודם
ש

בנוי בצורה גאונית

חנוך שטיין|מקודם

"לא תשברו אותנו!"

||
11

דרמה לילית

||
15

"כמו החטופים"

||
4

בלי להתבלבל

|
ש

כמאתיים משתתפות

מיכל כהן|מקודם

"הכושי עשה את שלו"

||
44

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר