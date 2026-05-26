המונים השתתפו השבוע ביום ראשון ח' סיון, במעמד הנשגב של 'פדיון פטר חמור' באתרא קדישא מירון, שנערך ע"י הגאון הצדיק רבי מרדכי גרוס, במעמד רבנים, דיינים ומורי הוראה של קהלות 'חניכי הישיבות' בארה"ק.

המעמד נפתח בדרשות חוצבי להבות אש, מהגה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג, הגאון הגרש"י זעפראני, והגה"צ מרא דאתרא של מירון רבי אלעזר שטרן, במעלת מצוה נשגבה זו, וגודל פעולתה והשפעתה.

אחד מהרגעים המרטיטים, כאשר מאות משתתפים עמלי תורה זעקו את י"ג מדות, שאחר אמירת התהילים, עם תקיעת שופר שהדהד בכל האיזור במרומי הר מירון. כשלאחריה קבלת עול מלכות שמים, באמירת: 'שמע ישראל', 'ה' הוא האלוקים'.

הציבור עקב בדריכות ובחרדת קודש אחר הפודה הגאון רבי מרדכי גרוס, כשהוא שואל את מגדל החמור על אודות תהליך הלידה לפרטי פרטים, כדי להגיע לוודאות גמורה כי אכן מדובר בפטר רחם כדת וכדין.

עם השלמת הבירור ההלכתי המדוקדק, ערך הפודה את הקניינים עם בעה"ב של הכבשים, שכללו: 'קנין כסף, קנין סודר, אודיתא, קנין חצר, קנין יד, משיכה, הגבהה ג' טפחים'. כשלאחר מכן בירך ברוממות והתרגשות הלב את ברכת פדיון פטר חמור, וברכת שהחיינו, כאשר השה הועבר לכהנא רבא לפדות בו את החמור הבכור.

חידוש בהידור המצווה ושלמות תפארתה, כאשר החמור פטר רחם נפדה בשלשה כבשים, מחשש לכשרות הכבש.

עם סיום המעמד הנשגב לכל הלכותיה ודקדוקיה, המשתתפים הרבים שחו דנו והתפלפלו אודות ההלכתא רבתא שעיניהם חזו, כאשר בפיהם שירה והודיה להשי"ת על שזכו להשתתף במעמד כה מרומם ונעלה, אשר ייחקק בלבבות עוד רבות בשנים.