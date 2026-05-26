רחובותיה של קרית גת לבשו חג: תחושת הוד קדומים, שמחה ורוממות רוח שטרם נראו כמותן בעיר, אפפו שבוע שעבר את מאות המשתתפים שגדשו את רחבת חצר הקודש קרעטשניף, במעמד כביר של פתיחת שערי בית דין צדק החדש, מאורע המסתמן כנקודת מפנה משמעותית בחיי הרוח, ההלכה והתורה בעיר ובאזור כולו.

את בימת הכבוד פיארו גדולי ומאורי הדור, ראשי אבות בתי הדין ופוסקי ההלכה המפורסמים, אשר נשאו משאות קודש נרגשים והרעיפו מברכותיהם על העיר ועל הדיינים המצוינים. את המעמד כולו ניווט והוביל בטוב טעם ודעת מגיד המישרים הרב יהודה עטייה, שריתק את הקהל לאורך כל שעות הערב.

את שולחן המזרח פיארו גדולי התורה שהשמיעו דברים חוצבי להבות אש: הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף: זעק בדבריו בכאב ובנהימה על חוסר המודעות הקיים בנוגע לאיסור החמור של הליכה לערכאות, ועורר את הלבבות לחזור למשפט התורה כהלכה. גאב"ד "יורה דעה", הגאון רבי שלמה מחפוד, בירך בחמימות את הדיינים החדשים ואת תושבי העיר. גאב"ד "דרכי תורה", הגאון רבי אשר וייס: עמד על נחיצות הקמת כותל הלכתי יציב ואיתן בכל קהילה יהודית. ראב"ד "כתר תורה", הגאון רבי שלמה זעפרני, ריגש את הקהל כשציין כי הוא עוקב מקרוב כיצד קרית גת גדלה בצורה מופלאה בתורה, והוסיף כי בית דין חזק זה יהווה אבן שואבת שתביא עוד מאות משפחות שומרי תורה ומצוות לעיר. גאב"ד "חוקת משפט", הגאון רבי אלחנן פרץ: עמד על גודל מעלת כוח בית הדין הדן דין אמת לאמיתו.

רגע מרומם במיוחד נרשם כאשר נוכחי המעמד זכו לשמוע את משא הקודש והברכה של האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, אשר פיאר את בימת הכבוד והרעיף מברכות קדשו על ראשי בית הדין.

במעמד השתתפו עוד שורה ארוכה ומכובדת של רבני העיר, ראשי ישיבות וראשי מוסדות אשר באו להפגין את אחדות התורה בעיר

במהלך המעמד הוצג בפני ההמונים הרכבו המפואר והייחודי של בית הדין, המורכב מדיינים מומחים שזכו לאמונם המוחלט של גדולי ישראל: אב בית הדין: הגאון רבי שלמה אדרי (ראש מוסדות "ידיעת התורה"), אשר הגיע מגייטסהד שבאנגליה ונשלח לעיר בשליחותם הישירה של גדולי הדור. הגר"ש נשא את משאו המרכזי והסביר בהרחבה כיצד בית הדין החדש ירבה שלום, אחווה ורעות בעיר. חבר בית הדין: הגאון רבי דוד אטדגי, שנשלח במיוחד על ידי נשיא קהילות עמלי התורה הגר"ש זעפרני. חבר בית הדין (נציג הציבור החסידי), הגאון רבי מנדל וייס, שנשלח בשליחותו האישית של הגר"א וייס.

הציבור הרחב קיבל בתשואות ובשמחה את הבשורה על הקמת הרכב דיינים שורשי ומקצועי זה, כאשר בתום המעמד התפזרו ההמונים לבתיהם מתוך שירה והודיה להשי"ת על המעמד הנעלה שייחקק בלבבות עוד רבות בשנים.