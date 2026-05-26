במעמד רב רושם בראשות רבנים ואישי ציבור התקיים מעמד ההכתרה לרב העיר נוף הגליל הרב מנחם מנדל נחשון. המעמד נפתח באמירת תהילים על ידי רב העיר קריית אתא הרב חיים שלמה דיסקין.

ראשון הנואמים היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שהאריך בדבריו על היופי המיוחד שבעיר שמתפתחת מאוד בשנים האחרונות בכל המישורים. הרב האריך בדבריו על תנופת היהדות בעיר והחשיבות הגדולה במינוי הרב הנכנס. כשלאחר מכן חתם הרב על כתב המינוי כשהרב הנכנס התעטף בטלית ובירך שהחיינו לצד תקיעת שופרות בהכתרתו.

לאחריו דיבר מ"מ ראש הממשלה, שר המשפטים והשר לשרותי דת ח"כ יריב לוין שהתפעל מאוד מההתפתחות הגדולה בעיר שלא הייתה כמותה, רכבת קלה, בניית אלפי יח"ד, עיר קולטת עלייה וההישג האחרון של מתן הטבות המס שיהיה אבן שואבת למשפחות צעירות, אי אפשר שלא להתרגש מהמהפכה שרואים כאן. ועולה על כל אלה זה בחירת רב העיר.

השר ציין כי לא היה תהליך שהסתיים כל כך מהר לבחירת רב עיר כמו בנוף הגליל. השר בירך את רב העיר הנכנס שיוביל את היהדות בעיר לטובת כלל הציבור.

את דבריו סיים השר לוין שדווקא בימים האלו אסור לנו לשכוח שאנו מצווים לעשות הכל לחזק את הצביון היהודי והמורשת היהודית, אין מתאים לכך מרב חסיד חב"ד שחי את השליחות של הרבי.

ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי שהיה שותף מלא לבחירת הרב הדגיש בדבריו שבנוף הגליל הרב הוא כמו "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה". הוא מקשה אחת שמייצג את כלל האזרחים הוא זהב טהור שמאיר את הנרות ומפיץ את היהדות בדרכי נועם.

ראש העיר מר רונן פלוט פתח את דבריו בהתרגשות גדולה לראות את הרבנים מכלל הקהילות יחד, אני קורא מכאן לכמה שיותר דתיים וחרדים לבא לנוף הגליל.

ראש העיר הודה לרב הראשי הרב דוד יוסף שהגיע לכאן ומלווה את העיר בהרבה דברים וסייע רבות בעליית בני המנשה שהגיעו לעיר. כמו"כ הודה לשר יריב לוין שתמיד זמין ודלתו פתוחה לעזור לעיר גם באמצע הלילה.

אני גם רוצה לציין את ח"כ אריה דרעי שפעלנו יחד עוד מתקופתו כשר הפנים ששינינו את השם של העיר כדי לעודד הגירה חיובית ולא שלילית. ומאז שהחלפנו שם הכל עולה. העיר היא אתר בנייה לאלפי יחידות דיור חדשות. וזה רק ההתחלה. 20 אלף חרדים נוספים יגיעו לשכונת הר יונה בנוף הגליל.

ראש העיר סיים את דבריו בברכה לרב והוסיף כי הוא מתחייב לעבוד יד ביד "כל עזרה שתרצה תקבל".

עוד נשאו דברים ראש המועצה הדתית הרב אמנון הכהן שבירך את הרב נחשון בשם כלל עובדי המועצה הדתית. אביו של הרב הנכנס יו"ר מוסדות חב"ד בעיר הרב דוד נחשון הודה לכל מי שסייע לבחירת הרב והזכיר בדבריו את ברכתו של הרבי כי "זאת עיר ואם בישראל"

רב העיר המרא דאתרא הרב מנחם מענדל נחשון הדגיש בדבריו את האחריות המונחת על כתפיו כרב לאחד ולחבר, לדאוג לכל תושב בעיר לחיזוק היהדות מתוך אהבת ישראל.