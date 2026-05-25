כיכר השבת
לקראת גל מעצרים?

"הצבא גורר אותנו לאירוע": דיון סוער על הגיוס בצמרת המשטרה

דיון סוער בצמרת המשטרה: מפקד מחוז מרכז התנגד לסיוע בלכידת עריקים חרדים | המפכ"ל הכריע: "נעשה מה שבית המשפט אמר"

הפגנה נגד הגיוס, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

הכתב רועי ינובסקי דיווח על דיון סוער שנוהל בצמרת בנוגע למעצר עריקים . לפי הדיווח, מפקד מחוז מרכז אמיר כהן אמר שלא צריך להיענות לדרישות הצבא לסיוע במעצר עריקים: "לא יגידו לנו איך לתעדף משימות".

כזכור, אחרי פסיקת בג"ץ לפיה המשטרה צריכה לסייע לצבא במעצר עריקים חרדים, הצבא הודיע למשטרה כי הוא רוצה לעשות מבצעים יזומים כבר בתחילת יוני - ודורש סיוע באבטחה.

כשהמפכ"ל דני לוי דיבר כל כך בישיבת סגל הפיקוד הבכיר, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן התנגד לדרישת הצבא להעמיד כוחות, וטען: "הצבא גורר אותנו אותנו לתוך אירוע שבו אנחנו מתעסקים בעריקים".

לפי הדיווח, קצינים, ובהם נציגת הייעוץ המשפטי וראש אח"מ ששהו במקום מחו על הדברים. ניצב בועז בלט אמר לכהן כי "אין מקום לאמירות מהסוג הזה". לדבריו, "אתה מייצג פה שוטרים וקצינים".

המפכ"ל הכריע ואמר: "יש פה החלטה של בג"צ. יש חוק דין וסדר - ונעשה מה שבית משפט אמר".

משטרהחרדיםגיוס חרדיםצבאדני לוי

