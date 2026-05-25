"הצבא גורר אותנו לאירוע": דיון סוער על הגיוס בצמרת המשטרה

הכתב רועי ינובסקי דיווח על דיון סוער שנוהל בצמרת המשטרה בנוגע למעצר עריקים חרדים. לפי הדיווח, מפקד מחוז מרכז אמיר כהן אמר שלא צריך להיענות לדרישות הצבא לסיוע במעצר עריקים: "לא יגידו לנו איך לתעדף משימות".

כזכור, אחרי פסיקת בג"ץ לפיה המשטרה צריכה לסייע לצבא במעצר עריקים חרדים, הצבא הודיע למשטרה כי הוא רוצה לעשות מבצעים יזומים כבר בתחילת יוני - ודורש סיוע באבטחה.

כשהמפכ"ל דני לוי דיבר כל כך בישיבת סגל הפיקוד הבכיר, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן התנגד לדרישת הצבא להעמיד כוחות, וטען: "הצבא גורר אותנו אותנו לתוך אירוע שבו אנחנו מתעסקים בעריקים".

לפי הדיווח, קצינים, ובהם נציגת הייעוץ המשפטי וראש אח"מ ששהו במקום מחו על הדברים. ניצב בועז בלט אמר לכהן כי "אין מקום לאמירות מהסוג הזה". לדבריו, "אתה מייצג פה שוטרים וקצינים".

המפכ"ל הכריע ואמר: "יש פה החלטה של בג"צ. יש חוק דין וסדר - ונעשה מה שבית משפט אמר".