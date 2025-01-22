בשנים האחרונות בית המכירות הפומביות "תפארת" הוא מטאור עולה בעולם היודאיקה והאספנות. המקים של בית המכירות, איש הספר והחוקר, הרב יהודה לייב ברייער, מגדולי אספני היודאיקה בארץ, הקים את בית המכירות בשנת תשע"ח (2018) מתוך תחושת חיבור ומשיכה לפריטים שהוד קדומים חופף עליהם
מאורע נדיר והיסטורי נערך בחצה"ק סקווירא, עת זכו נדיבי העם לשעות של עונג בצילו של האדמו"ר מסקווירא, במסגרת ועידת 'ירושת אבותי', בו הציג האדמו"ר שלל חפצי הקודש מבית גנזיו, חפצי קודש נדירים שירש מאבותיו הקדושים, אשר מעולם לא נחשפו לציבור | צפו בתיעוד (חסידים)
בכמה נמכר ה'חאלט' של הסטייפלר? למי מרן הגראי"ל שטיינמן סירב למכור את סידורו? וגם, הסגולות של מקטרת הבעל-שם-טוב | לאחר שעסקנו ב"בגדי קודש" מאת אדמו"רים ידועי שם, שחסידיהם יפזרו הון רב, בכדי לרכוש לאחר פטירתם "חפצי קדושה" מסתבר שגם לליטאים יש חפצי קדושה (מגזין כיכר)