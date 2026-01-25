המסע אל העבר שהוא עדיין הווה בבית המכירות "תפארת"

בשנים האחרונות בית המכירות הפומביות "תפארת" הוא מטאור עולה בעולם היודאיקה והאספנות. המקים של בית המכירות, איש הספר והחוקר, הרב יהודה לייב ברייער, מגדולי אספני היודאיקה בארץ, הקים את בית המכירות בשנת תשע"ח (2018) מתוך תחושת חיבור ומשיכה לפריטים שהוד קדומים חופף עליהם.

בשנים הראשונות לקיומו היה ראשיתו מצער, קטן וצנוע, כדרכם של התחלות. אך בשנים האחרונות בית המכירות "תפארת" החל לנסוק למעלה ולהתקדם, ואט אט הוא נהיה מבתי המכירות המובילים בארץ ובחו"ל בתחום אספנות היודאיקה. ממכירה למכירה נראים ומופיעים בו יותר ויותר פריטים, מדהימים יותר, מרתקים יותר, והעיקר עתיקים יותר, עוצרי נשימה ומעוררי התפעלות ורגש של קדושה יותר ויותר. נראים בו פריטים שהנך חש שאתה נוגע בפיסת היסטוריה חיה ולוהטת, והיא לא כזו רחוקה, הנה היא כאן על כף ידך. כשנכנסים לתצוגה במשרד של "תפארת" ההרגשה היא כמאמר הכתוב "ופחד ורחב לבבך".

לאותם אספנים שינקו עם חלב אמם את האמונה בקדושת הצדיקים ומאורי הדורות, הרי שכל מכירה היא חגיגה של ממש. במכירות האחרונות הופיעו ונמכרו פריטים מעוררי רגשות של סילודין, יראה, געגועים לקדושי עליון, הערצה עזה, רוממות והתפעלות.

חתימות וכתבי יד קדשם של אדירי האומה ומאורי הדורות שדורות גדלו רק מסיפורים עליהם אשר לשמם ולזכרם תאוות נפש, צדיקים שבחיים חיותם היה צריך להמתין כמה ימים בחדר ההמתנה, וכולי האי ואולי היו זוכים להיכנס אליהם לרגעים ספורים ולראות את זיו פניהם ולהתברך מברכות פיהם – הנה הם כאן לפניך ב"אש שחורה על גבי אש לבנה" בחתימת שמותיהם הקדושים, בברכותיהם הנצחיות, בחידושי תורתם המופלאים, בתשובותיהם בדבר ה' זו הלכה, ולעתים בסודות התורה שכיסם עתיק יומין שלא שזפתם עין הדפוס מעולם.

הנך חש שהדיו בוער על הנייר, שנפש הצדיק עטוף בדבוריו הקדושים ודבריו נצחיים וקיימים, והוא קורא לך ממרחק הדורות והעולמות ללכת בדרכיו וליהנות מזיו דבריו.

אין זו הפעם הראשונה בה מוצגים בבית המכירות "תפארת" פריטים היסטוריים נדירים ומרגשים ביותר. "כבר היה לעולמים". בעבר הקרוב נמכרו בו ספר שו"ת מהר"ם גלאנטי עם חתימת ידו של השל"ה הקדוש; גמרא מסכת נזיר שלמד בה הגה"ק המגיד מקוזניץ והגיה בה את הגהותיו בכתב יד קדשו; מכתב גדול בכתיבת וחתימת יד קדשו של הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא שכתב אל הגה"צ רבי אפרים זלמן מרגליות; פרשה של תפילין בכתי"ק הרה"ק בעל ה"אור פני משה" מפשוורסק; בית מזוזה מכסף מביתו נאוה של הרה"ק הסבא קדישא מרוז'ין, ועוד כיוצא באלו.

אך דומה שהמכירה הנוכחית מתעלה ומשתבחת על קודמותיה בכמות ובאיכות.

הקטלוג המושקע והיוקרתי של המכירה הנוכחית - מכירה מספר ששים ותשע - ששמו "אור הגנוז לצדיקים", כשמו כן הוא. הוא נותן טעימה מהיין הישן המשובח המשתמר בבית המכירות "תפארת".

להלן טעימה קלה על קצה המזלג והצצה קטנה לאחדות משכיות החמדה ואבני החן הנוצצות במכירה הנוכחית.

* הרמ"ע מפאנו - כתב-יד, קרוב למאה עמודים, בהם העתקת כתב סופר של כתביו המוקדמים ביותר של רבי חיים ויטאל, על סדר הכוונות לימים הנוראים וחג הסוכות, מעוטרים בהגהות רבות, דף אחר דף, בכתב יד קדשו של איש האלוקים רבי מנחם עזריה מפאנו. הגהות, בהם חידושים מופלאים ולא מוכרים, שכחציים לא נדפסו מעולם.

* ה"מעבר יבק" – חיבור קבלי פולמוסי שלם בכתב יד, בשם "מגן אהרן", מאת רבי אהרן ברכיה ממודינא, בעל "מעבר יבק", תלמידו המובהק של הרמ"ע מפאנו. חיבור לא מוכר, ותוכנו פולמוס נגד ספר פיוטים חדשים בשם "כנף רננים" (ונציה שפ"ז) שחיבר גיסו רבי יוסף ידידיה קרמי. הספר מלא בהגהות, הוספות ותיקונים בכתי"ק המחבר בעל ה"מעבר יבק".

* הרמ"ז – מכתב גדול בכתב יד קדשו של אחד מגדולי מקובלי איטליה, המקובל האלוקי רבי משה זכותא (אשר ביאוריו על הזוה"ק נדפסו בספה"ק "מקדש מלך" בסוף כל פרשה). המכתב נכתב לחתנו כבנו תלמידו רבי בנימין הכהן (הרב"ך), והוא בעומק העיון בכוונות האר"י, ובראשו ובסופו ברכות מופלגות לשלום ושלוה ושמחה בבית, וברכות לזרע קודש.

* הנודע ביהודה – חתימת יד קדשו של רבי יחזקאל סגל לנדא אב"ד פראג בעל ה"נודע ביהודה", עם חברי בית דינו, על סמיכה שנכתבה בג' סיון תק"כ (ג' ימים טרם הסתלקות מרן הבעש"ט זי"ע, וידוע מאמר הבעש"ט עליו ששליש העולם עומד על כח תורתו של הנוב"י).

שכיות חמדה של ממש הן המחזור לבני רומא מהמאה החמש עשרה, מחזור גדול כתוב כולו על קלף, ובו תפלות ופיוטים עתיקים ביותר ויחודיים (המחזור שווה כתבה ומחקר מעמיק ומפורט על כל התגליות העולות ממנו. ראה ראשי פרקים בקטלוג פריט מס' 52), וכן ש"ס תלמוד בבלי שלם שנדפס בבזל בשנים של"ח-שמא – המהדורה המצונזרת הראשונה שנדפסה לאחר שריפת התלמוד באיטליה בשנת שי"ד.

מלבד אלו מוצגים במכירה הנוכחית: גלויה מאת הרה"ק מוהר"א מבעלזא שכתבה בחיי אביו מהרי"ד ובשמו לגבי סדר "חאלאקה"; "קול קורא" להתרמה עבור בניית מקוואות טהרה בארץ הקודש משלהי מלחמת העולם השניה, ועליו חתימות כל האדמו"רים שגרו בארה"ק באותו זמן; מכתב בכתי"ק ה"אמרי אמת" מגור; מכתב שני עמודים גדולים בכתי"ק מרן ה"חזון איש" בעומק הסוגיות במקוואות – מכתב שלא נדפס מעולם, ובו, בין היתר, מבאר את שיטת ה"דברי חיים" מצאנז (עליו הוא חולק); מכתבים מגדולי צדיקי וגאוני הונגריה; מכתבי גדולי ראשי הישיבות מלפני השואה, כדוגמת הגר"ש שקופ, הגרב"ב ליבוביץ, הגר"א ווסרמן והגר"א קוטלר, ועוד.

הרב יהודה לייב ברייער, מנכ"ל בית המכירות, הנו מגדולי המומחים והמבינים בתחום היודאיקה. שמו הולך לפניו בתחום העתיקות. השם "תפארת" שבחר לתת לבית המכירות קשור לסוד הקשר והחיבור הנשמתי והמשיכה הנפשית שיש לו מימי נעוריו להרה"ק רבינו שלמה הכהן מראדומסק ולספרו הקדוש "תפארת שלמה" על התורה והמועדים. מרבה הוא להגות בתורתו ובתורת צאצאיו האדמו"רים הקדושים לבית ראדומסק, מפיץ הוא את תורתם ואת זכרם, ומרבה הוא לפקוד את ציוניהם הקדושים כמה פעמים בשנה. בשוק האספנות סוד ידוע הוא שכל מה ששייך לאדמו"רי ראדומסק ידו של הרב ברייער על העליונה.

על הרב ברייער אפשר להמליץ את מאמר הכתוב "כל יקר ראתה עינו"...

