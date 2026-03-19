המלחמה תפסה רבים מאיתנו לא מוכנים, בעיקר בכל הנוגע למיגון הבית. המציאות שבה משפחות נאלצות לרוץ למקלט הציבורי - שלעיתים רחוק או סגור - מציפה את הצורך הקיומי במרחב מוגן דירתי (ממ"ד). בראיון שנערך בתוכנית הרדיו של אלי גוטהלף 'כיכר FM', מומחים מתחומי הנדל"ן והרפואה שפכו אור על הפתרונות המהירים ביותר למיגון, הצעדים הקריטיים במקרה של פגיעה ברכוש, והתקווה שמביאים איתם החיים החדשים שנולדים גם בימים אלה.

המסלול המהיר לממ"ד: איך עושים את זה נכון?

הצורך בממ"ד הוא ברור, אך הבירוקרטיה לרוב מייאשת. לדברי עו"ד ישראל עשור, המדינה ייצרה הקלות משמעותיות, אך הן תלויות בסוג הנכס שלכם:

לבעלי בתים צמודי קרקע (או בניינים עד שתי קומות):

פטור מ היתר בנייה : במסגרת הוראת שעה (שבתוקף עד אוקטובר 2026), ניתן להגיש תוכנית על ידי אדריכל ולקבל אישור תוך 14 יום בלבד .

ממ"ד יביל: לאחר קבלת האישור, אין צורך להתחיל בבנייה מסורבלת. ניתן להזמין ממ"ד יביל (מוכן מראש) ולהציב אותו בחצר הבית.

לדיירים בבניינים משותפים:

בבניינים לא ניתן להציב ממ"ד באוויר, ולכן נדרש הליך של היתר בנייה כדת וכדין. עם זאת, ישנן הקלות:

הורדת רף ההסכמה: במקום 75% הסכמה מהשכנים (או 100% בבנייה רגילה), כיום מספיקה הסכמה של 60% מבעלי הדירות .

טיפול במתנגדים: הוועדות המקומיות מתעדפות כיום ביטחון, ונוטות לדחות במהירות התנגדויות קנטרניות.

בונוס תכנוני: תקנה חדשה (תיקון 163) מאפשרת בניית ממ"ד גדול יותר של 15 מ"ר, מתוכם 3 מ"ר מוקדשים לשירותים ומקלחת.

הבית נפגע מטיל או רסיסים? "3 כללי הזהב" של מס רכוש

פגיעה ברכוש או בבית היא חוויה טראומטית שמכניסה משפחות לכאוס מוחלט. במקרה כזה, חשוב לפעול בקור רוח מול רשות המיסים ("מס רכוש"). עו"ד עשור משרטט שלושה כללי ברזל שאסור לעבור עליהם:

לתעד, לתעד, לתעד: צלמו תמונות וסרטונים של כל נזק, מהקטן ועד הגדול - קירות סדוקים, חלונות מנופצים ורהיטים הרוסים. לא לזרוק שום דבר: הנטייה הטבעית היא "לנקות את הבלאגן". אל תעשו זאת! מה ששמאי מס רכוש לא רואה בעיניים – לא קיים מבחינתו לפיצוי. אם משהו מפריע, הזיזו אותו הצידה, אך אל תשליכו לפח עד לבוא השמאי. לשמור קבלות: תיקנתם פיצוץ בצנרת או בעיית חשמל דחופה כדי להמשיך לחיות בבית? שמרו את קבלות אנשי המקצוע והגישו אותן עם התביעה.

אזהרה חשובה: היזהרו מ"קבלני קולות" - גורמים המסתובבים באזורי פגיעה ומחתימים דיירים על ייפוגי כוח בתמורה לטיפול בנזק. אל תחתמו על העברת כספים או המחאת זכות ללא התייעצות עם עורך דין. הפיצוי הבסיסי ממס רכוש מגיע לכם כחוק ואין סיבה שתשלמו עליו עמלות מופקעות.

מה קורה כשהבית מוגדר כ"טוטאל לוס"?

אם הבית אינו ראוי למגורים, המדינה תממן שהות במלון או שכר דירה חלופי (בהתאם לגודל המשפחה והנכס). לגבי שיקום המבנה עצמו, עומדים בפניכם שני מסלולים:

המסלול הממשלתי: חברות קבלניות מטעם המדינה ישפצו את הבית ויחזירו אותו לקדמותו, באפס מאמץ מצידכם.

חברות קבלניות מטעם המדינה ישפצו את הבית ויחזירו אותו לקדמותו, באפס מאמץ מצידכם. המסלול העצמאי: קבלת סכום הפיצוי (לפי הערכת שמאי) וניהול השיפוץ בעצמכם, מה שמאפשר גמישות ושינויים במפרט הדירה.

בנוסף, המדינה מקדמת כיום מסלול מואץ להתחדשות עירונית (פינוי-בינוי) לבניינים שניזוקו, במסגרתו ירד רף ההסכמה הדרוש ל-51% בלבד, במטרה להפוך מתחמים הרוסים לשכונות מודרניות ובטוחות במהירות.

הניצחון האמיתי: להביא חיים בזמן מלחמה

בזמן שבחוץ מתחוללת מלחמה, במחלקות היולדות נרשם הניצחון הגדול ביותר של עם ישראל. בת עמי ישראל, מנהלת האחיות באגף אם ויילוד בשערי צדק (בית חולים המיילד מעל 22,000 תינוקות בשנה), מספרת על ההיערכות חסרת התקדים.

"המערך המיילדותי פועל באופן מלא במקומות ממוגנים," היא מתארת. "גם כשיש התרעה ואזעקה, הצוות והיולדות נשארים במקומם. אף אחד לא צריך לרוץ למחסה באמצע ניתוח קיסרי או לידה. זה מרגש לראות את זה - פה מביאים חיים, שם יש מלחמה, והכל ממשיך כסדרו".

התקופה מביאה איתה גם אתגרים רגשיים עצומים. יולדות רבות מגיעות ללא בני זוגן שמשרתים במילואים, ולעיתים גם צוותי הרפואה מתמודדים עם בעלים מגויסים. "הצוות שלנו עוטף את היולדת מאלף ועד ת'," מציינת בת עמי. "יש תחושה של שותפות למשהו אלוקי. בתוך כל האובדן שאנשים חווים, להיות חלק מהבאת חיים חדשים זה כוח עצום. זה ממלא את כולם בגאווה".