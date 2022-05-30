שבעה עשורים לאחר שהונחה אבן הפינה לקרית צאנז על ידי הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זיע"א, חנך בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מצאנז, את מחלקת "יולדות ג'" הממוגנת והחדשנית • חשיפת 'לניאדו': כבר בתקופה המתוחה טרום פרוץ המלחמה, הורה האדמו"ר למהר ולהשלים את בניית האגף הממוגן למען ביטחון היולדות • "לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים" (חרדים)
במרכז הרפואי 'מעייני הישועה' שנחשב למנוסה בתחומו עבור "יולדת ולדנית" התקיים יום עיון מיוחד בהשתתפות מומחים מהשורה הראשונה מבין כלל קופות החולים| בנוסף לסקירות ולהרצאות בנושא נרקמו קשרים חדשים לטובת היולדות - כשב'מעייני הישועה' מבטיחים לסייע לגופים האחרים בכל בעיה מקצועית בתחום (חדשות בריאות, מקודם)