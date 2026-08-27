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בשבוע הבא | מכתב חריף

לקראת יום הגיוס; 'העדה החרדית' יוצאים למאבק וקוראים לציבור להפגין ולשכנע בחורים

לקראת זימונם של צעירים חרדים ללשכות הגיוס ביום ראשון הקרוב, מפרסם הבד"ץ של 'העדה החרדית' מכתב חריף: "לקרוא ולזעוק" | הציבור נקרא לצאת להפגין וללחוץ על בחורים שלא להתייצב | המכתב המלא (חרדים)

אחד מעצרות של העדה בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: שמואל דריי)

סערת הגיוס ועולם התורה: על רקע צווי הזימון שנשלחו לצעירים חרדים ליום ראשון הקרוב (פרשת נצבים-וילך), מפרסמים חברי בד"ץ של 'העדה החרדית' בירושלים מכתב קריאה חריף ותקיף תחת הכותרת "בחורי הלכו בשבי".

במכתב, מביעים רבני הבד"ץ מחאה נמרצת וקוראים לציבור הרחב לצאת ולהפגין מול לשכות הגיוס, לצד פעילות הסברה כדי למנוע מצעירים חרדים להתייצב.

המכתב המלא:

מכתב הבד"ץ

"מפי העסקנים הי"ו נודע לנו כי ליום ראשון נצו"י י"ז אלול הבעל"ט, הועידו רשעי ישראל ליום גיוס כללי רח"ל לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות, בו נקראו בחורים רבים לצורך גיוסם לצבא הציוני היל"ת.

והנה אין כוחנו אלא בפה לזעוק ולהתריע, וכמו בעבר קוראים אנו אל ציבור החרדים לדבר ה' אברכים אשר ביכולתם להשתתף במחאות ולפעול כדת של תורה, וכן לפעול ע"מ לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם ולא יפילו את עצמם אל מקום אשר כל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים ח"ו.

ובזכות עמידתנו על משמר חומות היהדות, נזכה לכתיבה וחתימה טובה ולקיום יעוד תפלותינו בימי הרצון הבעל"ט, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה הוא ה' לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך וגו', בביאת גוא"צ בב"א."

בקרב חוגי העדה החרדית ונאמני המאבק מעריכים כי ביום ראשון הקרוב צפויות להתקיים הפגנות ומחאות סוערות סביב לשכת הגיוס בירושלים.
גיוס חרדיםהעדה החרדיתהפגנותבד"ץ העדה החרדיתלשכות הגיוס

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