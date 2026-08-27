( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (חמישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה במהלך השבוע האחרון, וחיסלו שני מחבלי נוח'בה בכירים מארגון הטרור חמאס שפשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר.

בתקיפה הראשונה, שבוצעה מוקדם יותר השבוע (יום א'), חוסל המחבל חאזם מוסא, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת שבוצעה ביום שני, חוסל המחבל רזק סהיל סלימאן אבו שחמה, מחבל נוח'בה שפשט אף הוא למחנה רעים ושימש כשומר ראש של רב המרצחים יחיא סינוואר.

תיעוד התקיפה - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:14 תיעוד התקיפה ( צילום: דובר צה"ל )

רב המרצחים סינוואר ( צילום: מסך )

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הצבא מבהיר כי יפעל נגד כל מחבל המנסה לקדם פעילות טרור או לשקם יכולות ארגון הטרור, תוך שמירה על הפסקת האש מול אוכלוסייה אזרחית.

יצוין כי רב המרצחים יחיא סינוואר, שאבו שחמה שימש כשומר הראש שלו, חוסל בחודש אוקטובר האחרון בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ. מסמכים סודיים שנתפסו בעזה חשפו כי סינוואר תכנן במשך שנים הקמת כוח צבאי עצמאי בלבנון במסגרת תפיסת המערכה הרב-זירתית.