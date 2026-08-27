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בהכוונת שב"כ: שומר הראש של סינוואר ומחבל נוח'בה - חוסלו ברצועה | צפו

חאזם מוסא ורזק אבו שחמה חוסלו בתקיפות בחאן יונס • שני המחבלים פשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר | היו יעד בעדיפות גבוהה לחיסול בידי כוחות הביטחון | תיעוד (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (חמישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה במהלך השבוע האחרון, וחיסלו שני מחבלי נוח'בה בכירים מ שפשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר.

בתקיפה הראשונה, שבוצעה מוקדם יותר השבוע (יום א'), חוסל המחבל חאזם מוסא, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת שבוצעה ביום שני, חוסל המחבל רזק סהיל סלימאן אבו שחמה, מחבל נוח'בה שפשט אף הוא למחנה רעים ושימש כשומר ראש של רב המרצחים יחיא סינוואר.

תיעוד התקיפה
תיעוד התקיפה (צילום: דובר צה"ל)

על פי הנמסר מדובר צה"ל, שני המחבלים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בעת האחרונה, קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך ניסיונות שיטתיים לשקם את יכולות ארגון הטרור חמאס ולהפר את הפסקת האש.

התקיפות בוצעו במטרה להסיר את האיום המיידי שהציבו המחבלים. גורמי ביטחון הבהירו כי פעילותם המתמשכת של שני המחבלים, לצד תפקידם המרכזי בטבח ה-7 באוקטובר, הפכה אותם ליעדים בעדיפות גבוהה לחיסול.

החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. רק בשבוע האחרון חיסל צה"ל מספר מחבלים בכירים, ביניהם מפקד בג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי ומפקד פלוגה בחמאס שלקח חלק בשיקום מנהרות.

רב המרצחים סינוואר (צילום: מסך)

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הצבא מבהיר כי יפעל נגד כל מחבל המנסה לקדם פעילות טרור או לשקם יכולות ארגון הטרור, תוך שמירה על הפסקת האש מול אוכלוסייה אזרחית.

יצוין כי רב המרצחים יחיא סינוואר, שאבו שחמה שימש כשומר הראש שלו, חוסל בחודש אוקטובר האחרון בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ. מסמכים סודיים שנתפסו בעזה חשפו כי סינוואר תכנן במשך שנים הקמת כוח צבאי עצמאי בלבנון במסגרת תפיסת המערכה הרב-זירתית.

אמצעי לחימה שצה"ל החרים (צילום: צה"ל)
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