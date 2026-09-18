במסגרת פעילות משולבת של יאחב"ל להב 433 ושירות הביטחון הכללי, נעצר לאחרונה חמדאן חמדאן, תושב מג'ד אל כרום בן 32, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות. על פי החשד, החשוד עמד במגע עם סוכן זר לביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתו.

חקירת יאחב"ל להב 433 והשב"כ העלתה כי במשך מספר חודשים עמד האזרח בקשר עם סוכנת זרה והתבקש בהנחייתה לבצע משימות ביטחוניות. במסגרת החקירה עלה כי החשוד היה מודע לכך שהקשר מנוהל עם סוכנת זרה מלבנון, ובתמורה בוצעו ניסיונות תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הגורם הזר והעברתם לאזרח.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, וביום ראשון הקרוב יוגש כתב האישום נגד החשוד. המקרה מצטרף לשורת מעצרים ביטחוניים שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המאמץ לסכל פעילות ביטחונית מסוכנת.

לפני מספר ימים נעצר גם תושב טמרה בן 31 בחשד לניסיון סיוע לחמאס וליצירת קשר עם גורמי מודיעין איראניים. כתב אישום הוגש נגדו בגין עבירות ביטחון חמורות, לאחר שעלה בחקירה כי פנה מספר פעמים לגדודי עז אדין אל-קאסם במטרה לסייע להם באופן חשאי.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי שבו והזהירו את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורם לא מזוהה. גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך משימות ביטחוניות ומשימות ריגול וטרור בישראל, גם בזמן המלחמה הנוכחית.

גופי הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעולות טרור וריגול בישראל, וינקטו באמצעים העומדים ברשותם על מנת למנוע פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. הם הדגישו כי גורמים זרים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות.