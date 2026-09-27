"ושאבתם מים בששון" אש בחצר הקודש: תיעודים משמחת בית השואבה בויז׳ניץ ברוב פאר והדר: המוני חסידים השתתפו בשמחת בית השואבה המרכזית בחצר ויז׳ניץ | צפו (חרדים) מ משה בשןכיכר השבת | 22:48 שמחת בית השואבה בויז'ניץ - צילום: הילל בן אור10100:00/0:12שמחת בית השואבה בויז'ניץ (צילום: הילל בן אור)שמחת בית השואבה בויז'ניץ - צילום: הילל בן אור10100:00/0:06שמחת בית השואבה בויז'ניץ (צילום: הילל בן אור)שמחת בית השואבה בויז'ניץ - צילום: הילל בן אור10100:00/0:13שמחת בית השואבה בויז'ניץ (צילום: הילל בן אור) חרדיםסוכותתיעודשמחת בית השואבהויזניץ 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ידיעות קשות מעבר לים; החסידים נקראו להתפלל לרפואת האדמו"ר הנמצא במצב קריטיחיים רוזנבוים|19:44דמעות בבני ברק; ראש הישיבה נפרד בלי הספד מרעייתו הרבנית הצדקנית ע"החיים רוזנבוים|17:43"הקו מת": האב השכול שניתק את הנייד של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמררקובי אטינגר|15:48אולי גם יעניין אותך:צפו: כשהסוהרים נדהמו ממה שהתגלה במקלחת התא בבית המעצרדוד הכהן|14:26השגריר קיבל אתרוג 'חזון איש' מהבכיר החרדי והגיב בהתרגשות: "זאת הפעם הראשונה שלי"כיכר השבת|24.09.26"היא הורידה את המעיל - ונדהמתי" | הרגע המפתיע בתחילת הפגישהאריה רוזן|24.09.26
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