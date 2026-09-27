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"ושאבתם מים בששון"

אש בחצר הקודש: תיעודים משמחת בית השואבה בויז׳ניץ 

ברוב פאר והדר: המוני חסידים השתתפו בשמחת בית השואבה המרכזית בחצר ויז׳ניץ | צפו (חרדים)

שמחת בית השואבה בויז'ניץ
שמחת בית השואבה בויז'ניץ (צילום: הילל בן אור)
שמחת בית השואבה בויז'ניץ
שמחת בית השואבה בויז'ניץ (צילום: הילל בן אור)
שמחת בית השואבה בויז'ניץ
שמחת בית השואבה בויז'ניץ (צילום: הילל בן אור)
חרדיםסוכותתיעודשמחת בית השואבהויזניץ

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