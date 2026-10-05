ארבעה בחורי ישיבה בני 18 ו-19 נפצעו הבוקר (שני) באורח בינוני וקל לאחר שנפגעו מפיצוץ גזייה במהלך שהותם בחוף צינברי בטבריה.

כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר אל החוף בשל דיווח על פיצוץ ונפגעים. כונני ארגון הצלה יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, העניקו טיפול רפואי לצעיר כבן 19 עם חבלות בגפיים במצב בינוני, ולשלושה נפגעים עם כוויות בגופם במצב קל.

ארבעת הבחורים פונו להמשך טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה ובמרכז הרפואי צפון-פוריה.

חובשי הצלה אוריאל ניסים דדון ומתנאל אצלן מדווחים: "כשהגענו למקום, מצאנו מספר נפגעים עם כוויות בגופם לאחר שנפגעו כתוצאה מפיצוץ גזייה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני לצעיר בן 19 שסבל מכוויות דרגה ב' בגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה.

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"כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לשלושה נפגעים נוספים עם כוויות בדרגה א' בגופם, והם פונו במצב קל להמשך טיפול במרכז הרפואי צפון-פוריה".