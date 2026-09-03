העניין כמעט סגור: טלי גוטליב בדרכה להצטרף לעוצמה יהודית 

המגעים בין ראש הממשלה נתניהו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אודות צירוף טלי גוטליב לעוצמה יהודית, מגיעים לישורת האחרונה, כך מדווח כתב ופרשן 'כיכר' ישי כהן.

לפי הדיווח, בשעות האחרונות אירעה התקדמות משמעותית במגעים בין נתניהו לבן-גביר, כאשר נראה כי העניין כמעט "סגור", בעוד נותר לטפל בכמה עניינים שהוגדר כ"טכניים".

כפי שדיווחנו אמש, בליכוד רואים בעין טובה את האפשרות שטלי גוטליב תעבור לעוצמה יהודית, כאשר פרשנים מגדירים את המהלך כ"רווח נקי לשתי המפלגות".

הפרטים הטכניים שנותרו לסדר כרגע הם בדיקה מול ועדת הבחירות המרכזית כיצד ניתן להעביר את חברת הכנסת גוטליב לעוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת בהסכמת הליכוד, לאחר שהיו"ר נועם סולברג נתן אור ירוק למהלך.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העביר אמש (רביעי) מסר חד משמעי לגורמים בכירים במפלגת הליכוד: אם אכן מבקשים להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית - עליהם לבצע במהירות את ההליכים הטכניים והמשפטיים הנדרשים. אחרת, כך הבהיר, חלון ההזדמנות מבחינתו נסגר.

בן גביר ציין כי בכוונתו להתחיל להודיע כבר היום רביעי למועמדי עוצמה יהודית על שיבוצם ברשימה לכנסת, מהלך שלאחריו לא ניתן יהיה לבטל את ההסדר. "אם אכן הליכוד מבקש להעביר את טלי גוטליב לעוצמה יהודית - בצעו היום את ההליכים הנדרשים, במקום התדרוכים הריקים לתקשורת", מסר השר. "אחרת חלון ההזדמנות מבחינתי נסגר, אני מתחיל בהודעות למועמדים על שיבוץ ברשימה ואחר כך יהיה מאוחר מדי".

כעת נראה כי המהלך אכן קרם עור וגידים ובדרך לצאת לפועל לפני סגירת הרשימות.