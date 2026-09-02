הבכירה האירופית שהסתכסכה עם ישראל - בדרך לאבד את הכיסא

האיחוד האירופי וישראל. מתיחות חסרת תקדים ( צילום: shuterstock )

מדינות האיחוד האירופי נערכות לבצע רפורמה נרחבת ודרמטית בשירות החוץ הדיפלומטי של האיחוד, במסגרת יוזמה שמקדמות צרפת וגרמניה ושעשויה לשנות לחלוטין את מבנה מערך היחסים החיצוניים של אירופה. על פי התוכנית הנבחנת, חלק ניכר מתפקידי שירות החוץ יועברו למחלקות קיימות בנציבות האירופית, תוך פירוק חלקי של המנגנון הדיפלומטי הנוכחי.

המהלך, שצפוי לעלות לדיון בפסגת המנהיגים הקרובה, כולל העברת סמכויות בתחומים מרכזיים כגון סחר בינלאומי, סיוע הומניטרי, רגולציה דיגיטלית וטכנולוגיה. המטרה המוצהרת: למנוע כפילויות בין גופים שונים ולייעל את תהליכי קבלת ההחלטות באיחוד. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל במסגרת דיוני התקציב לשנים 2028 עד 2034. חיסכון של מיליארד אירו בשנה לצד השינוי הארגוני, לרפורמה יש היגיון כלכלי מובהק. תקציב שירות החוץ האירופי עומד כיום על כמיליארד אירו בשנה, וחלק משמעותי ממנו צפוי להיות מועבר ישירות לנציבות האירופית. שירות חוץ מצומצם ימשיך לפעול מחוץ למסגרת הנציבות, אך יתמקד בעיקר במשימות שמירת שלום ובהכשרות צבאיות. כפפה שמרסקת בריונים: הכלי הקטלני של סוכני ההגירה דני שפיץ | 11:23 בכי וצעקות: רכב פרץ לתוך המון תומך משטר באיראן - כך זה נראה דקות אחרי כיכר השבת | 10:17 הדחיפה לשינוי מגיעה בשיאה של ביקורת חריפה מצד בירות אירופה על תפקודו של שירות החוץ ועל העומדת בראשו, קאיה קאלאס. במדינות החברות טוענים לקושי בתאום תגובות יעילות למשברים בינלאומיים, ובהם המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון והתמודדות עם מדיניות החוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס - כרזה של משמרות המהפכה באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

מחלוקת על ישראל שיתקה החלטות

מוקד מחלוקת מרכזי שהשפיע על קבלת ההחלטות נוגע ליחס לישראל במהלך המלחמה. המתיחות בין קאלאס לנשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין בנושא זה תרמה לתחושה שהמנגנון הנוכחי אינו יעיל. כפי שדיווחנו, שר החוץ גדעון סער אף הכריז על ניתוק קשרים עם קאלאס לאחר שהשוותה את ישראל למשטר האפרטהייד.

במקביל, 11 מדינות חברות דורשות לבטל את חובת הקונצנזוס בהחלטות חוץ. לטענתן, הדרישה להסכמה פה אחד של כל המדינות פוגעת ביכולת הפעולה של האיחוד ומשתקת את יכולתו להגיב במהירות למשברים.

בנציבות האירופית אישרו את דבר הדיונים. דובר מטעם המוסד מסר כי "מתקיימים דיונים בנושא" וכי מדובר ב"בחינה מתמשכת של הדרכים לרפורמה ולחיזוק הפעילות החיצונית של האיחוד". לדבריו, "לנוכח הסביבה הגיאופוליטית, האיחוד חייב להמשיך להתאים ולחדש את הכלים, המבנים ותהליכי קבלת ההחלטות שלו כדי שיוכל לפעול באופן יעיל".

גורם באיחוד ציין כי קאלאס תטפל בנושא מול שרי החוץ במטרה "להפוך את הפעילות החיצונית של האיחוד ליעילה יותר", אך הבהיר כי "כל החלטה בנוגע לעתיד שירות החוץ האירופי תוכל להתקבל רק באישור המדינות החברות".