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עם טיל בליסטי

מקצוענים בכפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי

בתיעוד שהפיצו החות'ים נראה טיל בליסטי פוגע באזור שבו התקיימה נקודת מפגש של גורמים בכירים בכוחות המזוהים עם סעודיה (חדשות בעולם)

1תגובות
מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי (צילום: רשתות חברתיות)

החות'ים בתימן פרסמו תיעוד חריג של תקיפה שביצעו נגד גורמים בכירים בכוחות הנאמנים לסעודיה. במרכז הסרטון נראה שיגור של טיל בליסטי לטווח בינוני לעבר יעד קרקעי, כאשר במקביל רחפן שנמצא באזור מתעד את המתרחש מנקודת מבט אווירית.

בסרטון נראה רגע הפגיעה באזור המטרה, כאשר בתוך זמן קצר מתרומם במקום ענן עשן ואבק. החות'ים טוענים כי היעד היה נקודת מפגש של בכירים בכוחות הנתמכים בידי סעודיה, במסגרת הלחימה המתמשכת ב.

האלמנט הבולט בתיעוד אינו רק עצם הפגיעה, אלא השילוב בין אמצעי התקיפה לבין הרחפן המצלם. מבחינת , מדובר בדרך להמחיש את יכולתם לאתר יעד, לשגר לעברו טיל ולתעד את התוצאה בזמן אמת.

מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי
מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי (צילום: רשתות חברתיות)

המערכה בתימן מתנהלת כבר שנים על רקע המאבק בין החות'ים לבין הממשלה התימנית והכוחות הנתמכים בידי סעודיה ואיחוד האמירויות. החות'ים, הנתמכים בידי , הצליחו לאורך השנים לפתח ולהפעיל מערך הכולל טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים.

היכולות הללו הפכו את הארגון משחקן מקומי בתימן לגורם צבאי בעל יכולת להוציא לפועל תקיפות גם מעבר לגבולות המדינה. בשנים האחרונות הוכיחו החות'ים כי הם מסוגלים לשגר טילים וכטב"מים למרחקים משמעותיים, ואף לאיים על נתיבי השיט בים האדום.
איראןסעודיהתימןחות'יםטילים בליסטיים
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1 תגובות

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מה זה הדיוק הזה?! פגעו בול בטנדרים באמצע המדבר. חייבת להיות להם הכוונה לוויינית. בטח האיראנים. ימח שמם.
משה

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