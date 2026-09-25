ירה לעבר בית בנצרת - ונורה למוות: כך נוטרל החשוד בזירה

בלשי המחוז הצפוני ניטרלו הלילה חשוד שביצע ירי מסיבי לעבר בית מגורים בעיר נצרת. החשוד, שהגיע למקום על קטנוע עם אדם נוסף, ירה מספר רב של כדורים לעבר הבית ונפצע מירי השוטרים שחתרו למגע עמו. במקום נתפס נשק מסוג M-16.

הפעילות התרחשה במסגרת פעילות מוגברת של בלשי המחוז הצפוני בעיר נצרת, כחלק ממאמצים לסיכול אירועי ירי ופשיעה. הבלשים נערכו סמוך למבנה עליו בוצע ירי בימים האחרונים, במסגרת הערכות מודיעיניות.

בעת שהבלשים נכחו במקום, הם זיהו חשוד שהגיע על קטנוע עם אדם נוסף. החשוד ירד מהקטנוע וביצע ירי מסיבי של מספר רב של כדורים לעבר בית המגורים. הבלשים חתרו למגע והגיבו בירי לכיוונו.

בתום מרדף רגלי הצליחו השוטרים לעצור את החשוד לאחר שנפצע מירי הבלשים. החשוד פונה לבית החולים בעיר, שם נקבע מותו.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, קיים הערכת מצב בזירה ושיבח את פעילות הבלשים. "הבלשים חתרו למגע, נטרלו את החמוש ומנעו פגיעות בנפש", מסר.

יצוין כי במהלך השבועות האחרונים מתמודדת משטרת ישראל עם גל אירועי ירי ופשיעה במגזר הערבי. רק לפני מספר ימים נחשף נשק מוסלק בבית עלמין בנצרת, כאשר שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב גילו רובה קלצ'ניקוף שהוסתר מתחת לגל אבנים ופגר של חיה.

במקביל, המשטרה ממשיכה בפעילות אכיפה נגד עבירות דו-גלגלי ובריונות בכביש. לפני מספר ימים התנהל מרדף דרמטי בכפר יאסיף לאחר שרוכב קטנוע סירב לעצור והחל במנוסה פרועה, כשהוא מרכיב ילד בן 7 ללא קסדה.