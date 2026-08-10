"נחל קדש" - המסלול האטרקטיבי לבני הישיבות והרפתקה בצדו

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

נחל קדש בגליל העליון מציע הרפתקה קצרה וממצה, וזה מה שהופך אותו לאטרקטיבי כל כך לבני ישיבות בבין הזמנים. ביקרתי פה עם תלמידי חניכי קורס מדריכי טיולים.

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

המסלול עצמו עובר בין בולדרים ענקיים בירידה, ולאחריה הליכה בערוץ מוצל לגמרי שמזכיר ג'ונגל קטן - עם דרגיות ויתדות ברזל לאחיזה במקומות התלולים. הסימון הוא של שביל ישראל, ובקטע מסוים מצטרף גם שביל הפלמ"ח באדום.

חשוב לדעת דרכי גישה בבואכם למקום, ללמוד את השבילים, להצטייד עם מפה - כמובן לא לצאת לשם בימים חמים או בימי גשם ולאחריהם, ותביאו אתכם כובע שמש, 4 ליטר מים ותשמרו את כל הוראות הבטיחות.

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בסוף המסלול ביקרנו במצודת כ"ח הצמודה לנחל הידועה גם כמצודת ישע או נבי יושע, היא מצודת טגארט בריטית שהוקמה ב-1937 במסגרת ביצור גבול הצפון בתקופת המרד הערבי הגדול.

מדריך הטיולים ישראל שפירא מטייל בנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

התצפית המטריפה במצודת כח הצמודה לנחל קדש. מצולמים חניכי קורס מדריכי טיולים בריכוז כותב השורות

עם סיום המנדט הבריטי, נמסרה המצודה לידי כוחות ערביים - מהלך שסיכן את הגישה ליישובי אצבע הגליל ואיים לפתוח פתח לפלישה מלבנון.

פעמיים יצאו כוחות פלמ"ח וגולני אל המצודה ונהדפו באש כבדה. רק בהתקפה השלישית, סוף כל סוף, נכבשה המצודה. 28 לוחמים נפלו בקרבות עליה, ועל שמם היא נקראת "מצודת כ"ח".

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

לפי חלק מהחוקרים, לאירועי אותם ימים התלוותה גם דמותה של לורנה וינגייט, אלמנת אורד צ'רלס וינגייט "הידיד" - הקצין הבריטי שלימד את לוחמי ה"הגנה" את אמנות המלחמה. במאי 1948 ביקרה לורנה בחזית הצפון, והיא הטילה ממטוס קל את התנ"ך האישי של בעלה כדי לעודד את רוח הלוחמים המכותרים.

בחצר המוזאון תותח הרים היסטורי מסוג "נפוליאונצ'יק". המצודה עצמה משמשת כיום בסיס מג"ב, ולצידה אנדרטה וקבר אחים בו קבורים 19 חיילים שנפלו בקרבות במקום הי"ד. (כהנים שימו לב בביקורכם בתצפית המקומית).

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מוזאון הרעות במצודת כח צמוד לנחל קדש ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שימו לב:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

באזורי יו"ש בכל מקום שאיינו ישוב חלה חובת תיאום מוקדמת על הצבא, ועל המטייל אחראי לברר רמת סיכון בשטח בו הוא רוצה לטייל. עדיף ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

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