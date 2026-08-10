 דלג לתוכן הראשי
אסונות בין הזמנים

איך יכול להיות שדווקא אצלנו זה קורה? // אבי סוויסה

הרי כולנו מאמינים שבסופו של דבר הכל נגזר מלמעלה. אלא שיחד עם זה כולנו יודעים שהדבר אינו פוטר מהחובה להיזהר ולשמור על החיים | אחרי עוד יום רווי אסונות, אבי סוויסה, דובר 'איחוד הצלה' בטור כואב (חרדים)

4תגובות
אבי סוויסה

אחרי עוד יום רווי אסונות, הלב שותת וההתלבטות גדולה: האם לכתוב או לשתוק? האם כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע? האם בכלל נכון לכתוב משהו שעלול להתפרש כביקורת? הרי כולנו מאמינים שבסופו של דבר הכל נגזר מלמעלה. אלא שיחד עם זה כולנו יודעים שהדבר אינו פוטר מהחובה להיזהר ולשמור על החיים.

כמי שאמון על מלאכת הדוברות בארגון 'איחוד הצלה', אני נחשף לא רק לטרגדיות שכולכם קוראים עליהן בכותרות, אלא לעוד עשרות ומאות מקרים של "כמעט". מקרים שמסתיימים בניסי ניסים: פעם זה נהג שבלם בשבריר שנייה האחרונה, פעם זו סירת ההצלה של איחוד הצלה שהייתה בדיוק באזור ושלפה נער שנסחף בכנרת, ופעם זה מטייל אחר במסלול שהציל משפחה מהתייבשות רק כי לקח איתו כמה ליטרים מיותרים של מים.

אני רוצה להבהיר: אני לא מדבר על שום מקרה ספציפי ולא שופט חלילה אף אחד. אבל בדידי הווה עובדה - רק לפני מספר ימים טיפלתי בילד כבן עשר שפרץ לכביש עם אופניים, ללא קסדה. הילד הזה ניצל בנס ממש כי הנהג הספיק לבלום, והאירוע הסתיים "רק" בפציעה קלה בגב ולא באסון כבד.

תגידו לי אתם: איך יכול להיות שדווקא אנחנו, שמשתדלים כל כך להקפיד על קלה כבחמורה בכל תחומי החיים, מרשים לעצמנו להקל ראש דווקא בנושא הזה? אני לא אומר שהתופעה קיימת רק אצלנו, אבל אני כן מאמין שאנחנו חייבים - גם מצד החובה ההלכתית הפשוטה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" וגם מצד החובה לקדש שם שמים - להיות נושאי הדגל בכל הקשור לזהירות ולמניעת סכנות.

אני תפילה והלוואי שהאירועים הקשים של הימים האחרונים, עם כל הצער והכאב העצום שבהם, יעוררו אותנו ולו במקצת להעלאת המודעות ולזהירות יתרה. ומי יתן שהימים שנותרו לנו עד לסיום ימי 'בין הזמנים' יעברו על כל בית ישראל בשלום, בבריאות וללא אירועים חריגים נוספים.
איחוד הצלהאסונותבין הזמניםאבי סוויסה

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אם הציבור שלכם באמת היה מקפיד על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם אז הייתם הראשונים בתור בבקו"ם כדי לשמור על נפשותינו מצד אלו שקמים עלינו לכלותינו. אבל הכל אצלכם הצגה.
איזה היתממות
3
כל מילה...
אבי
2
כי הציבור החרדי לצערינו חסר שכל ומוטיבציה לא חושבים לפני כול דבר עם זה בטיול להביא מים אם זה אוטבוס שלא עוצר והם קופצים לכביש חבל על דאבין
ביתר ים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר