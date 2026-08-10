חיזוק ב-60 שניות מתי הכסף של הרשע הורג אותו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 10:00 מתי הכסף של הרשע הורג אותו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדימתי הכסף של הרשע הורג אותו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:36 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הזמר החסידי ראה את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנפטר: "כאב והלם"דניאל הרץ|09.08.26הרב משה סגל מונה למנהל תלמוד תורה 'חורב' ברמת גןחזקי שטרן|09.08.26אחרי שטבע למוות במקסיקו: גופת נכדו של הרב ארוש בן ה-4 שוחררה ללא נתיחהחזקי שטרן|09.08.26אולי גם יעניין אותך:ילד נלכד במיקסר: חילוץ דרמטי בירושליםכיכר השבת|07.08.26אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבוכיכר השבת|07.08.26תינוק בן 7 חודשים נפטר בבני ברק לאחר חנקקובי רוזן|06.08.26
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