 דלג לתוכן הראשי
בצל רדיפת בני הישיבות

הגר"א טופיק במסע חיזוק בדרום: "איש אינו יודע מה ילד יום - תתחזקו בקריאת שמע"

ראש ישיבות 'באר יהודה' הגאון רבי אליהו טופיק נשא שיחת חיזוק בבית הכנסת "בית בוכריס" בנתיבות | הרב עורר על ניצול הזמן, זעק על רדיפת בני הישיבות ועורר את הקהל להתחזק בקריאת שמע בזמנה (חרדים)

רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)

ראש ישיבות 'באר יהודה' הגאון רבי אליהו טופיק הופיע השבוע למסירת שיחת חיזוק בהיכל בית הכנסת המרכזי "בית בוכריס" בנתיבות.

במהלך השיחה עמד ראש הישיבה על חשיבות ניצול הזמן בימי בין הזמנים, תוך הבלטת היכולת של כל בחור להציב לעצמו יעדים גבוהים, להתעלות במעלות התורה והמידות ולבנות אישיות איתנה.

בדבריו התייחס ראש הישיבה בהרחבה גם למצב המורכב בארץ הקודש, כשהוא מציין כי איש אינו יודע מה ילד יום בכל הנוגע לגזירת הגיוס ולרדיפת בני הישיבות. הרב קרא לכל אחד ואחד לשפוך שיח ולהתפלל לבורא עולם שיתקדש שמו בעולם ושתיפסק הרדיפה נגד התורה ולומדיה בארץ הקודש. כמו כן, עורר וחיזק את הבחורים בדברים נרגשים על חובת הזהירות וההקפדה באמירת קריאת שמע בזמנה כהלכתה.

רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)
רבי אליהו טופיק בשיחת חיזוק בדרום (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

שיחת חיזוקהרב אליהו טופיקבאר יהודה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

נערך להפגנות

||
9

סֵדֶר הֲלָכָה

||
1

הדים למתקפה חסרת התקדים

||
26

סערת 'יום מרן

||
10

שוטרים הוקפצו

||
13

הלם ודמעותת בחניון העמוס

||
5

תאונה לילית

|

ש

בקול קורא מיוחד

כיכר השבת|מקודם

דרעי שיגר איגרת

|

יום זעם בבקו"ם

||
11

מתקפה חסרת תקדים | צפו

||
64

מחאה סוערת

||
7
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר