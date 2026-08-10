ראש ישיבות 'באר יהודה' הגאון רבי אליהו טופיק הופיע השבוע למסירת שיחת חיזוק בהיכל בית הכנסת המרכזי "בית בוכריס" בנתיבות.

במהלך השיחה עמד ראש הישיבה על חשיבות ניצול הזמן בימי בין הזמנים, תוך הבלטת היכולת של כל בחור להציב לעצמו יעדים גבוהים, להתעלות במעלות התורה והמידות ולבנות אישיות איתנה.

בדבריו התייחס ראש הישיבה בהרחבה גם למצב המורכב בארץ הקודש, כשהוא מציין כי איש אינו יודע מה ילד יום בכל הנוגע לגזירת הגיוס ולרדיפת בני הישיבות. הרב קרא לכל אחד ואחד לשפוך שיח ולהתפלל לבורא עולם שיתקדש שמו בעולם ושתיפסק הרדיפה נגד התורה ולומדיה בארץ הקודש. כמו כן, עורר וחיזק את הבחורים בדברים נרגשים על חובת הזהירות וההקפדה באמירת קריאת שמע בזמנה כהלכתה.