תיעוד מהנגב; ערב חג הסוכות במעונו של חבר המועצת

ג הסוכות מזמין אותנו להרכיב את אותם "משקפיים של חסד": לצאת מהמבט הצר על צרכינו האישיים, להתבונן סביב, ולשאול – מי זקוק למאור פנים? מי צריך מקום בשולחן? ואיזה מחוות קטנות של תשומת לב אנחנו יכולים להביא איתנו מהבית כדי להאיר לאחר את החג? (מאמרים)
יו"ר שלומי אמונים מתייחס לראשונה בהרחבה למהלך הפיצול באגודת ישראל, כאשר הוא יחד עם בעלזא פרשו והקימו סיעת נפרדת - 'חומת תורת ישראל', לדבריו: "מה שקרה עם הכספים זה מעשה שאסור לעשותו, גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה" (חרדי)
משא דרשת שבת שובה ממזכה הרבים, יום כיפור הוא "יום אדיר" או "יום טוב"? ספר התורה המיוחד שיצא השנה ב'כל נדרי' והקריאה ש"לא לפספס את הרכבת" בשעת הנעילה | גלריה וסיקור מיוחד ונרחב מהיום הקדוש בשנה בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' במחיצת ראש הישיבה הגר"צ מאזוז | צפו (חרדים)
יונתן קרלינסקי, תושב ביתר עילית, שנסע לשהות באומן בראש השנה, נעצר בדרכו חזרה לישראל והועבר למתקן צבאי סמוך לאודסה | בשל עברו הצבאי באוקראינה ומקצועו כרופא, הרשויות במדינה סירבו לשחררו והוא צפוי להיות משובץ ביחידה צבאית בחרקוב: "דואגים לו למזון כשר ולתשמישי קדושה" (חדשות, עולם)
דרמה לפנות בוקר בקראון הייטס: אנטישמי שצעק "הייל היטלר" רדף עם סכין אחר בחור ישיבה עד לבית פרטי - אליו דילג במהירות הבחור החב"די | התוקף נעצר לאחר מרדף שכלל דילוג מעל גדרות בסיוע כוחות 'שמירה' והמשטרה (חרדים)
לראשונה בהיסטוריה, תוכנה מתקדמת חדשה בישיבת חברון ניהלה בהצלחה את שיבוץ למעלה מ־2,700 מתפללים, סידרה מעל 600 ספסלים ופתרה לחלוטין את צפיפות המעברים באמצעות דבק ייעודי, ובכך חסכה שבועות ארוכים של עבודה מפרכת לקראת הימים הנוראים (חרדים)
חג הסוכות הבעל"ט כבר מורגש בכל פינה, ובעיר התורה והחסידות בני ברק האוויר כולה רוטט מהתרגשות | הצלם האגדי שוקי לרר יצא אל הרחובות, השווקים והחצרות, ומגיש תיעוד עוצר נשימה מכל רגעי השיא | ממרפסות העיר ועד רחובותיה, אבות ובנים מקימים בזיעת אפיים את הסוכות. במקביל, השווקים והדוכנים המקומיים גועשים בהמונים הבוחרים בעיון את ארבעת המינים, החל מבדיקת הפיתם באתרוג, דרך בחינת הגידול של הלולב, ועד למכירת הסכך והקישוטים (חרדים)
למי מובטח שלא תהיה מריבה בבית כל השנה? למה מכינים כסא לאושפיזין, מה עושים עם הערבות של הושענא רבה, ואיזו סגולה נדירה הובאה לזרע של קיימא? | הרב יוסף חיים אוהב ציון מתארח בתוכנית "בצל סוכתו" בהגשת יוסי עבדו וחושף את כל הסודות, ההנהגות והסגולות המפתיעות של חג הסוכות • צפו (אולפן כיכר)
שריפה גדולה פרצה בתוך מבנה בית כנסת בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות וחריגות בהיקפן נראו מכל עבר והובילו להגעת עשרוי צוותי חירום והצלה למקום | החשש ללכודים במקום נשלל. מספר ספרי תורה חולצו על ידי הצוותים כשהם מפויחים ופגועים קשות | תיעודים כואבים (אקטואליה, חרדי)
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