מחיל אל חיל תיעוד מהנגב; ערב חג הסוכות במעונו של חבר המועצת מחיל אל חיל: תיעוד מרהיב ממוצאי יום הקדוש, וכן מההכנות לחג הסוכות בצל ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי | מקידוש לבנה, בניית הסוכה ובבדיקת ארבעת המינים (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:21