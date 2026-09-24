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מחיל אל חיל

תיעוד מהנגב; ערב חג הסוכות במעונו של חבר המועצת

מחיל אל חיל: תיעוד מרהיב ממוצאי יום הקדוש, וכן מההכנות לחג הסוכות בצל ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי | מקידוש לבנה, בניית הסוכה ובבדיקת ארבעת המינים (חרדים) 

מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי יו"כ אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)
ערב סוכות אצל הגר"א לוי (צילום: באדיבות המצלם)

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יום כיפורהרב אריה לויןערב סוכות

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