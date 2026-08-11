יחזור לכנסת? דן אילוז ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חבר-הכנסת דן אילוז הגיש לפני זמן קצר (שלישי) ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה את מכתב התפטרותו מהכנסת. ע"פ רשימת הליכוד, צפוי להיכנס במקומו לכנסת שבתאי קטש, יו”ר המועצה הדתית בלוד והנציג החרדי הבא ברשימת הליכוד.

במכתב ההתפטרות, כתב דן אילוז: "לפני פחות מעשרים שנה עליתי ארצה מתוך ציונות עמוקה. השארתי מאחוריי משפחה, חברים וקריירה מובטחת, ועליתי למטוס בלי לדעת מה מחכה לי. חבריי ללימודים לבשו חליפות והלכו למשרדי עורכי הדין הגדולים בלונדון, בפריז ובניו יורק. ואני לבשתי מדי זית, כדי לקחת חלק בדבר המדהים הזה שנקרא מדינת ישראל ושיבת ציון. "הכנסת ה-25 כיהנה באחת התקופות הקשות שידעה המדינה. חטופים, נופלים, משפחות שכולות ובית שנקרע מבפנים. הובלתי בה מאבקים ציוניים, לאומיים וליברליים מתוך אמונה שלמה, גם כשהלחץ היה עצום והמחיר האישי כבד. שילמתי אותו מרצון, ואני גאה בכל אחד מהמאבקים הללו. "מי היה מאמין שעולה חדש שהגיע לבדו יעמוד בתוך שנים ספורות בין מחוקקיה של מדינת ישראל. אין מדינה אחרת בעולם שבה זה אפשרי. זו הזכות הגדולה של חיי, ואני אסיר תודה לאזרחי ישראל שנתנו לי אותה. האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 עם עזיבתי את מסגרת הליכוד והצטרפותי לישראל ביתנו לפני כמה ימים, אני מחזיר את המנדט לסיעה. בעזרת ה', אשוב ואמשיך לשרת את מדינתנו האהובה".

מכתב ההתפטרות של דן אילוז

בהודעה שפרסם לאחר ההתפטרות, כתב אילוז כי "עם הצטרפותי לישראל ביתנו, הגשתי את מכתב ההתפטרות שלי מהכנסת על מנת להחזיר את המנדט לסיעת הליכוד".

אילוז, חובש הכיפה, הצהיר כי "אני מחויב לכל קווי היסוד של ישראל ביתנו, ביניהם: גיוס לכולם ומאבק בהשתמטות, כלכלה חופשית ומלחמה ביוקר המחייה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, חיה ותן לחיות בנושאי דת ומדינה, תיקון מערכת המשפט במסגרת כינון חוקה לישראל, והכרעת האויב בכל הזירות".

אילוז הצהיר כי לא בחל להשתמש במנדט שקיבל מהליכוד כדי לבלום את החקיקה עד הרגע האחרון וכתב כי "לעיתוי ההתפטרות שלי הייתה משמעות. אילו הייתי מתפטר קודם, במקומי היה נכנס לכנסת ח"כ חרדי מטעם הליכוד, שהיה מוסיף קול נוסף לחוקי ההשתמטות שקידמו נתניהו, גולדקנופף ודרעי. כל עוד כיהנתי בכנסת, פעלתי כדי לבלום את החקיקה הזאת, שנוגדת את ערכי הליכוד המוצהרים, ולעמוד על העקרונות שבהם אני מאמין. עקרונות שהליכוד הבטיח לשמור אבל כנראה לא הבטיח לקיים. נתניהו כשל ולא לקח אחריות. הוא חייב ללכת הביתה".

לפני מספר ימים, הודיע אילוז על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן. בסרטון שפורסם הצהיר אילוז על תמיכתו בליברמן לראשות הממשלה, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו והנהגת הליכוד.

המעבר של אילוז מגיע לאחר תקופה ארוכה של מתיחות פנימית בתוך סיעת הליכוד, על רקע עמדותיו העצמאיות ובפרט התנגדותו הנחרצת למתווה חוק הגיוס שקודם על ידי הקואליציה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת בכנסת, כשהוא מצהיר כי "לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה".

במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית בלט אילוז כאחד מקולות האופוזיציה הפנימית הבולטים בליכוד בכל הנוגע לסוגיית גיוס תלמידי הישיבות. כחבר בוועדת החוץ והביטחון הוביל מאבק עיקש נגד חוק הגיוס - צעד שגרר אחריו סנקציות משמעותיות מצד סיעת האם שלו: הוא הודח מחברותו בוועדות הכנסת ונשללה ממנו הזכות להגיש הצעות חוק פרטיות.

בריאיון שנערך עמו לפני כחודש אמר כי "השותפות עם ההנהגה החרדית היא סכנה קיומית למדינת ישראל". אילוז שחושב כיפה אף הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, דבר שהוביל בסופו של דבר לקרע בלתי נמנע ולהחלטתו לעזוב את המפלגה.