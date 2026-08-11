חיזוק ב-60 שניות כך תזהרו שהעושר שלכם לא ייהפך לרעתכם • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 10:00 כך תזהרו שהעושר שלכם לא ייהפך לרעתכם • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיכך תזהרו שהעושר שלכם לא ייהפך לרעתכם • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:00עוד באותו נושאמתי הכסף של הרשע הורג אותו? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|10.08.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:תמונות מרגשות | ראש הישיבה פצח בריקוד סוער עם החתן מברסלב שהיה לבוש בלבןחיים רוזנבוים|10.08.26תיעוד דרמטי וסוער: בנו של חבר כנסת חרדי לשעבר נעצר עם אקדח טעוןדוד הכהן|09.08.26הזמר החסידי ראה את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנפטר: "כאב והלם"דניאל הרץ|09.08.26אולי גם יעניין אותך:הרב משה סגל מונה למנהל תלמוד תורה 'חורב' ברמת גןחזקי שטרן|09.08.26אחרי שטבע למוות במקסיקו: גופת נכדו של הרב ארוש בן ה-4 שוחררה ללא נתיחהחזקי שטרן|09.08.26ילד נלכד במיקסר: חילוץ דרמטי בירושליםכיכר השבת|07.08.26
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