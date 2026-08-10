הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בסיום אתכנשו ( ארכיון: א. אייזנבאך )

מול גל הגזירות והמציאות המתוחה המרחפת מעל עולם התורה, כאשר רדיפת לומדי התורה מאיימת על ציפור נפשה של היהדות החרדית מגיעות לשיאים חדשים - יוצאים מרנן ורבנן גדולי ומאורות הדור בקול קורא חריג, נדיר בעוצמתו ויוצא דופן, המופנה אל אלפי אברכי ובחורי הוגי תורת הנסתר במסגרת ארגון 'אתכנשו'.

על מכתב הקודש ההיסטורי חתומים מנהיגי הדור – בראשם האדמו"רים מויז'ניץ ובעלזא, הפוסק הגאון רבי משה שטנבוך, האדמו"ר מתולדות אהרן, הקוראים בצעד נדיר לכלל הלומדים לעלות מחר ערב ראש חודש אלול, לאתרא קדישא מירון, להצטופף סביב ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ולעורר רחמי שמיים מרובים לביטול כל הגזרות הקשות. הפנייה המיוחדת והישירה אל לומדי ארגון 'אתכנשו' נושאת בחובה משמעות עמוקה ועוצמה רוחנית שאין למעלה הימנה. כידוע ומפורש במאמר הזוהר הקדוש מפי רשב"י עצמו: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר... יפקון בה מן גלותא ברחמי". מרנן ורבנן מדגישים במכתבם המרגש כי דווקא האברכים ובחורי החמד העוסקים ללא הרף לימוד הזוהר הקדוש במסגרת 'אתכנשו', הם העומדים בחזית הרוחנית והמחזיקים במפתח לפתוח שערי שמיים. לאחר שנה קשה ומלאת מכשולים שעברה על כלל ישראל, כאשר העננה המאיימת על עולם התורה מחייבת התעוררות מחודשת, קובעים גדולי הדור כי זהו רגע האמת שבו יש להציב חומת אש של תפילה זכה במקום שבו הבטיח רשב"י כי התורה לא תשתכח מישראל.

מכתב גדולי הדור למעמד במירון

למעמד המרכזי באתרא קדישא מירון, אליו ינהרו אלפי לומדי 'איתכנשו' מכל ריכוזי היהדות החרדית בארץ במסגרת היערכות לוגיסטיות חסרת תקדים:

מערך ההסעות: אלפים מחברי 'אתכנשו' יטלו חלק בנסיעה הגדולה ובמעמדי הקודש נוראי ההוד, באוטובוסים מאורגנים שיצאו מכל רחבי הארץ, בתשלום מסובסד וסמלי של 10 ₪ בלבד.

סדר המעמד:

18:30 - תפילת מנחה ברוב עם: פתיחת המעמד הגדול בתפילת מנחה נרגשת, רווית הוד והדרת מלך על הציון הקדוש.

18:50 - מעמד תפילה, זעקה וסליחות: מעמד מרטיט לבבות של אמירת פרקי תהילים וסליחות מתוך בכיות ודמעות שליש, בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורות הדור שליט"א, לקרוע גזר דין ולזעוק על עולם התורה הנרדף.

מעמד סיום הזוהר: מיד עם סיום מעמד התפילה והתחנונים, ייערך מעמד רווי הוד ורגש של סיום מאות ספרי הזוה"ק שנלמדו ע"י רבבות בני ה'חבורה' בתקופה זו, ברון שיר ושבח וריקודי עוז ומשואות של אש.

מעמד הדלקה רבתי - רגע השיא של המעמד: כמיטב המסורת ביומא דפגרא ייחתם הערב במעמד הדלקה רבתי לכבוד התנא האלוקי. בהתעוררות עצומה, בשירה עילאית ובדביקות המבקשת ישועת הכלל והפרט, במעמד שצפוי להותיר חותם בל יימחה בלבבות המשתתפים.

פרטים נוספים לקראת המעמד:

כיבוד ורווחה: כיבוד עשיר יוגש לחברי החבורה 'אִתְכַּנְּשׁוּ' לפני המעמד, וכן יוגש כיבוד קל למשך זמן הנסיעה לכבודם וליקרם של בני חבורות הזוהר.

קוויטעל כללי: בעמדה מיוחדת יוכלו בני החבורה למסור שמותיהם ל'קוויטעל הכללי' של חברי אתכנשו, שיונח ע"י צדיקי הדור על הציון הקדוש בימי הרת עולם, ראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה, להיזכר ולהיפקד לחיים ולשנה טובה ומתוקה.

שידור חי: המעמד ישודר ב'שידור חי' בקו 'אתכנשו' לתועלת אלפי החברים שייבצר מהם להשתתף בפועל, למען יוכלו אף הם לכוין לבם לאבינו שבשמים.

בהנהלת ארגון 'אתכנשו' מדווחים על השלמת ההכנות האחרונות, לקראת מעמד רווי הוד שיבקיע רקיעים ויביא, בעזרת השם, לביטול הגזרות ולשועת עולמים לכלל לומדי התורה בארץ הקודש.