צפו בתיעוד וַיֵּרֶד אֶל הָעָם | המקובל עלה על במת ילדי החמד ועודדם ביום חגם מחזה משובב לב במסיבת החומש של תלמידי ת"ת 'טוב ירושלים' בבית שמש • נשיא התלמוד תורה, המקובל הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ, עלה לבמת החתנים, עודד את השירה בעוז ובירך בחמימות את הילדים הרכים • תיעוד מרומם (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ז באב | 10.08.26