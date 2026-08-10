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וַיֵּרֶד אֶל הָעָם | המקובל עלה על במת ילדי החמד ועודדם ביום חגם  

מחזה משובב לב במסיבת החומש של תלמידי ת"ת 'טוב ירושלים' בבית שמש • נשיא התלמוד תורה, המקובל הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ, עלה לבמת החתנים, עודד את השירה בעוז ובירך בחמימות את הילדים הרכים • תיעוד מרומם (חרדים)

מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)
מסיבת חומש בחיידר טוב ירושלים (צילום: יעקב לדרמן)

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בית שמשמסיבת חומשהמקובל רבי גמליאל רבינוביץטוב ירושלים

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