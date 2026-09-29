אתמול (שני) חגגו בני קהילת 'היכל מרן' בבני ברק מסיבה מצומצמת ומיוחדת, מעין 'חנוכת הבית' לרגל חנוכת הסוכה בסמוך לבית המדרש.

את המעמד פתח המרא דאתרא, הגאון רבי ניסים מלכה, בהודיה לה' על הניסים הגדולים ועל הזכות הגדולה לסייע למקום תורה הפועל כבר למעלה מ-55 שנה של תורה, תפילה והלכה בעיר בני ברק.

כמו כן נשא דברים הגאון רבי שבתאי לוי, ר"מ 'הליכות משה', אשר הזכיר בדבריו את זקנו מייסד הקהילה, המרא דאתרא הגה"צ רבי שמעון מלכה זצ"ל, שכל חייו מסר את נפשו למען בני התורה בעיר בני ברק.

במעמד השתתפו ראש העיר חנוך זייברט, לצד סגנו אליהו שושן, העסקן הדגול יעקב זכריה ועוד אישי ציבור מכובדים.