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סֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ

"כדי שיעסקו בתורה": צפו בתיעוד מימי המועד בסוכתו של הגרב"ד אלישיב

צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)

חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)
חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב (צילום: באדיבות המצלם)

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חול המועד סוכותהרב בנימין דוד אלישיב

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