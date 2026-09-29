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תקיפה מדויקת מהאוויר

צה"ל חושף תיעוד: כך חוסל מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס • צפו

דובר צה"ל ודוברות שב"כ מעדכנים כי חיסלו את מפקד חטיבת צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס | כך בוצע החיסול בטיל מדויק מהאוויר (צבא)

תיעוד של החיסול
תיעוד של החיסול (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה הלילה (שלישי) וחיסלו את המחבל עז אלדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי עז אלדין ביכ מכהן בתפקידו מאז חיסולו של אחמד ע'נדור, ואחרי ששירת כקצין המודיעין בחטיבה.

במסגרת תפקידו, עז אלדין ביכ היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בנוסף, פעל במטרה לנסות לשקם את בניין הכוח של החטיבה, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה.

"המחבל היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל בתקיפה מדויקת", נמסר מצה"ל והשב"כ.

כפי שדווח מוקדם יותר, צה"ל תקף הלילה דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה. הבוקר, הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס.

לפי הדיווחים עז א-דין אלביכ "עשמאווי", מח"ט צפון רצועת עזה בגדודי אל-קסאם של החמאס, חוסל בתקיפת הדירה - וזאת לאחר ששרד ניסיון חיסול דומה לפני ארבעה חודשים.

הדירה בוערת לאחר החיסול
הדירה בוערת לאחר החיסול (צילום: לפי סעיף 27א)

כזכור, במהלך חודש מאי, צה"ל ניסה לחסלו בתקיפה בצפון הרצועה. תחילה דווח על הצלחת החיסול אך בהמשך התברר כי הוא שרד ולא חוסל. מי שכן חוסל באותה תקיפה הוא סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עימאד אסלים.

אלביכ, מונה לתפקידו לאחר שהמח"ט הקודם של צפון הרצועה חוסל בידי ישראל.

עז-אלאדין ביכ (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הקדימו את צה"ל ועדכנו כי "צה"ל סיכל הלילה בעזה את עז-אלאדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס, שעסק במתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון".

נתניהו וכץ מסרו בנוסף: "אנו משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם הנחושה נגד מפקדי חמאס ומחבליו. נמשיך לצוד ולרדוף את כל מחבלי הארגון, ממפקדיו ועד אחרון פעיליו, בכל מקום שבו יסתתרו - עד שלא יהיה חמאס בעזה".
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